L-Gante le respondió a la edil que se opuso a que fuera declarado «visitante distinguido» de Rosario

Como parte de su gira por todo el país, L-Gante tiene pautado para el próximo 10 de octubre un concierto en el Estadio Cubierto de Newell’s Old Boys de Rosario. A raíz de su actuación, el Concejo Municipal de la ciudad santafesina aprobó el nombramiento del artista como “visitante distinguido” en la localidad. Sin embargo, la propuesta generó un debate en el recinto, en el que la edil Daniela León fundamentó su voto en contra citando las propias letras del músico de cumbia 420 .

“Precisamente son las letras las que fomentan la violencia de género”, comentó la integrante . “Yo no voy a votar la distinción de Elián Ángel Valenzuela, porque sus letras ejercen violencia simbólica de género”, expuso al tomar la palabra la concejala de la Unión Cívica Radical en la ciudad santafesina.

“Claramente ejercen violencia contra el género”, enfatizó León mirando a sus colegas en el recinto. A continuación, también apuntó contra Caren Tepp, quien pertenece a Ciudad Futura y fuera quien presentó la iniciativa. “La concejala Tepp es nada más y nada menos que la presidenta de la Comisión de Feminismos”, detalló.

“Y voy a leer algunas de las letras que me ha proporcionado la concejala Germana Figueroa Casas, con quien estuvimos hablando antes de entrar a la sesión”, señaló a modo de introducción y, a continuación, procedió a leer fragmentos de las canciones de L-Gante. “Pa’ ese culo necesito un flete /Puta, vamo’ al baile y lustramo’ los Pepe’”, comentó León en referencia a la canción “Tinty Nasty” que en YouTube cuenta con 66 millones de reproducciones. La concejala citó luego un fragmento de “Alta Data” , que tiene 14 millones de views: “Me bajaron alta data, que hay un par de gata’/ No vale nada toda la plata/ Si tiene novio ni se rescata”.

La concejala Tepp había argumentado su pedido de distinción diciendo: “En reconocimiento a su irrupción en la escena musical de nuestro país con la creación del género ‘cumbia 420′ que revolucionó la industria cultural en su conjunto, convirtiéndose así en referencia para miles de jóvenes que disfrutan su música y que valoran la lealtad y el orgullo que expresa L-Gante con sus orígenes y su historia de vida”.

El decreto obtuvo 9 votos a favor, de los bloques Ciudad Futura-FSP; Socialista; Radical, Frente de Todos-PJ y Creo; 7 en contra, de Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio; Cambiemos y Unión Cívica Radical, y las abstenciones de Unidad Ciudadana, Iniciativa Popular, Unite-Un Gol para Rosario, y el Partido Demócrata Progresista.

“¡Nosotros nos cagamos de risa!”, fue la respuesta que L-Gante le dio a la concejala mediante un audio que le envió a Teleshow. Y luego agregó: “Toda persona tiene derecho a opinar, así que no hay drama. Lo que nos dio gracia fue el resultado de su oposición”.

Por su parte, Claudia Valenzuela, la mamá del cantante, también hizo su descargo. ”Yo creo que tiene como todo el mundo tiene derecho a opinar, el que le guste y al que no le guste. Y no a todo el mundo le pueden gustar las letras y la música”, comenzó diciendo la mujer. Y agregó: “Como lo iban a distinguir, eso iba a tener sus pros y contras y es la opinión de ella, quedará en el apoyo que le den las demás personas y las autoridades”.

Luego hizo referencia a la postura de su hijo, quien estuvo ofreciendo un show en Lobos hasta altas horas de la noche. “Ponerse a discutir sobre la opinión de esta persona, o las otras que están en contra, sin son acertadas…no todos tenemos el mismo pensamiento. En cuanto a violencia de género, me parece que nos fuimos a cualquier tema. Las canciones no las escuchó una sola persona, la escucha gente grande y bien adulta, y si esto fuera violencia de género Elian no estaría donde está”, dijo.

Y concluyó: “Imagino que hablará de la droga también, esas canciones son de un primer momento, que mostró armas en el video RKT, pero después fue cambiando. Y tildarlo de violencia de género me parece mucho. Estamos en democracia y libertad de opinión y no todos pueden decirte ‘que linda que sos’, alguien te va a decir que sos horrible. Si él lo ha visto, se ha abstenido de emitir opinión. Yo al conocerlo, quizás opina y tiene comentarios, por ahí no quiso hurgar en el tema. Imaginate si él empieza a contestar van a contestarle un montón a favor y en contra y va a empezar a sufrir. Son opiniones. La realidad la va a mostrar el público, la gente que quiera aceptar que sea distinguido. Y si no recibe la distinción, está todo bien”.

