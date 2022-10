La China Suárez y Rusherking actuarán en una serie con Guillermo Francella

Compartir

La China Suárez y Rusherking están viviendo un intenso romance y suelen mostrarse súper enamorados en las redes sociales. Ahora la actriz y el cantante actuarán juntos en una serie de Star+: la segunda temporada de El encargado, la ficción protagonizada por Guillermo Francella. La primera temporada se estrenará el 26 de octubre por la plataforma.

La noticia la dio a conocer Maite Peñoñori, panelista de Intrusos (América): “La China tiene contrato con esta plataforma y ya ha hecho otras cosas ahí, como Terapia alternativa. La convocaron para actuar con su novio y es la primera vez que Rusher actúa, más allá de sus videoclips”. Luego, agregó. “Me dijeron que van a haber escenas eróticas”.

Eugenia participó en el videoclip de “Perfecta”, el tema que Thomás grabó en colaboración con Mariano Castro, líder de, Dread Mar I. “Te he buscado por todo el mundo. Dime ¿dónde has estado? Es que por mucho tuve la ilusión. De poder coincidir con alguien. Que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte. Y no quiero que te vayas de mi lado”, dice la letra de la canción, inspirada en la ex Casi Ángeles.

Este domingo, la actriz habló de su relación amorosa con Rusherking en una entrevista con Jey Mammon, en el ciclo La peña (Telefe): “Nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente. Nada que ver. De hecho nunca había salido con alguien más chico, ni me había fijado. Tenía mucho prejuicio”.

“Tenía mucho prejuicio para conmigo. Decía “qué voy a hacer yo”, tenía esa cosa de qué voy a hablar con un chico más chico. Esta es una tendencia de que los hombres son más inmaduros. Esa cosa de que tenemos de generalizar todo. Y me sorprendió muchísimo. Primero porque lo vi muy alto. Tuve esa primera reacción. Le dije a mis amigas, “¡Mirá Rusherking!”… No nos dimos bola esa noche”, relató.

“Teníamos un amigo Cupido de cada lado. Llevaban y traían. Él no me dio bola”. Entonces Jay Mamón quiso saber: “¿Alguna vez alguien te rebotó?”. Ella sin dudarlo respondió: “Pienso que no hay que avanzar si sabés que del otro lado no hay interés”.

“No hubo onda al principio. Me fui”, afirmó la China. “Después nos empezamos a escribir. Empezó él a escribir. No me acuerdo el primer mensaje. Me dijo que había sido muy mala onda. Es que no soy mala onda, le dije. No lo hice como estrategia. No sé… Fue muy lindo todo. A veces vuelvo para arriba. Busco las conversaciones. Soy muy pisciana. No borro nada. Bloqueo, sí”.

Entonces, el conductor preguntó: “¿Qué te atrapó de Thomás?”. “Es humilde, bueno. Tiene un corazón muy puro, ya no lo encontrás. No está contaminado. Es buen amigo, buen hijo. Tiene eso de la nueva generación que viene más livianito. Sin prejuicio. Viene más liviano, y a mí me enseña muchísimo. Además me da mucha paz. Que nunca sentí. Tiene que ver con el momento que estoy viviendo de mi vida”, respondió ella. “¿Piensan tener hijos?”, quiso saber Jey. “Tres es un montón. No hablamos del tema de los hijos, todavía. No soy de proyectar y de hablar del futuro. Me encanta lo que estamos viviendo, somos muy felices ahora”.

