La conmovedora carta de Benjamín Vicuña al cumplirse nueve años de la muerte de Blanca

El actor chileno escribió unas desgarradoras líneas dedicadas a su hija mayor, fruto de su relación con Pampita Ardohain. La nena, que falleció en el 2012, hoy tendría 15.

“Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra. Desde ese día, te lleno de cartas mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas. Te cuento nuestros días e imagino los tuyos”, comenzó escribiendo en sus redes sociales Benjamín Vicuña en un nuevo aniversario de su hija Blanca, que hoy tendría quince años.

Su posteo, que estuvo acompañado pro una foto de la nena que lleva una mariposa pintada en su cara, continúa: “Nueve años que te disfrazaste de estrella, la más linda de todas. Nueve años que brillas en nuestras miradas. Blanca mi niña libre, Blanca que habitas el silencio y bailas en medio de la risa de tus hermanos. Blanca que viajas en el tiempo. Sólo escribo para detener ese tiempo y volar entre las cartas. Escribo para ver si te quieres cambiar el disfraz por uno de estrella fugaz, para verte más cerca. Para saber que estas cartas llegan y si cuando tililas en la noche, es porque escuchas mis rezos”.

“Sigue brillando, mi niña, que la noche asoma nuestras almas a las ventanas y podemos rozar tu pelo como una caricia, como una bicicleta estelar con rueditas que viaja, como mariposas que confunden a los amantes, como señales que caen en forma de gotas sobre mi cara, lágrimas dulces, mi amor. Con toda mi fe en la profundidad de tu mirada y en el abrazo eterno que algún día nos daremos”, cerró el actor chileno.

Por su parte Pampita no estuvo ayer ni tampoco irá hoy a LaFlia a ocupar su silla como jurado de La Academia. “Para todos los que me preguntan: Pampita no estará hoy ni mañana, porque es el aniversario de Blanquita. Vuelve el viernes”, dijo en sus redes Ángel de Brito y Tinelli al abrir el programa dijo que Ardohain se ausentaría por “un tema familiar”. Es que cada aniversario de su hija fallecida en Santiago de Chile en el 2012 la modelo se toma dos días para recordarla y estar con su familia, en la intimidad.

El hermano mayor de Carolina, Leonardo, compartió en sus redes sociales un video de Blanca abriendo un regalo y mandándole un beso a sus primos. “9 años sin vos Hermosa Blanca la Reina de la flia. Solo este recuerdo , y ese beso para tus primos… tan dulce, tan tierna, te amo y te extraño. Muchos globos blancos al Cielo”, escribió.

La hija de él, Brisa que es apenas unos años más grande que Blanca y era muy unida a su prima a pesar de que vivían en diferentes ciudades (ella es de La Pampa), le dedicó varios posteos a la hija mayor de Pampita y Vicuña. La adolescente subió primero un dibujo de una nena con su abuela volando hacia el cielo para acariciar una estrella. Luego bajo el título “nueve años sin vos” puso en sus historias un collage de cuatro fotos en las que se las ve juntas y para cerrar, un fragmento de un libro. “Adentro, nunca muere nadie. El amor que me enseñaste no tiene barreras. Ni cadenas. Ni distancias. Ni porqués”, comienza.

Luego continúa: “El amor que me dejaste es tu corazón, latiendo junto al mío. Lo es, y no como metáfora, sino como un hecho inexplicable que solo lo sabe quien toca el pecho del otro y lo siente propio. Una experiencia que, como toda conmoción, termina doliendo un poco. Hoy tu corazón latió dentro de mí. Latió. Entonces supe que nunca me ibas a dejar, por más que irremediablemente te fueras en un instante de éstos”.

“No fue una sensación. Fue real. Yo te tengo dentro de mí y adentro, nunca muere nadie. Que alguien me venga a decir que sí”, cerró el texto que compartió Brisa quien a su corta edad tuvo que aprender sobre lo que significa perder a un ser querido.

Pampita y Vicuña ya eran papás de Bautista y Beltrán cuando en el 2012 falleció Blanca y luego se convirtieron en papás de Benicio. Tras su separación, el chileno tuvo dos hijos más, fruto de su relación con la China Suárez, Magnolia de tres años y Amancio de uno. Casada con Roberto García Moritán, Carolina dio a luz en julio a Ana.

