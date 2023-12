La Garra derrotó a Congo y por segundo Mundial consecutivo jugará la Main Round

Argentina se impuso ante República del Congo 31:26 en el cierre de la fase de grupos y una vez más dirá presente en la segunda ronda de un Mundial. En la continuidad del campeonato que se celebra en Dinamarca, Noruega y Suecia enfrentará a España, el miércoles a partir de las 14hs.

La Selección Femenina al mando de Eduardo Gallardo le dio riendas a su primer objetivo de asegurar su lugar en la Main Round del Mundial al superar a Congo en un duelo parejo que se le hizo cuesta arriba en el primer tiempo -14:15 abajo- y que pudo resolver en los últimos diez minutos. Con este resultado, el equipo albiceleste finalizó tercero del Grupo H y logró la clasificación a la fase campeonato del certamen.

Argentina, que ahora tendrá como rivales a España, Brasil y Ucrania -los tres clasificados del Grupo G- por la segunda ronda del Mundial, buscará mejorar el 16º puesto obtenido en el Mundial Japón 2019 que representa la mejor posición histórica en este tipo de torneos.

En un encuentro disputado en el Arena Nord de Frederikshavn, Dinamarca, La Garra fue de menor a mayor para quedarse con el mano a mano ante Congo que ponía en juego la clasificación a la Main Round, instancia que Argentina había disputado en el último Mundial España 2021 y que ahora repetirá. La Selección llegaba al duelo ante las africanas tras caer en sus dos primeros partidos ante Países Bajos 26:41 y República Checa 22:31.

Micaela Casasola, con 7 tantos, fue la máxima goleadora de La Garra que llegó a estar cuatro goles abajo en la primera parte, recuperó en el final de la etapa inicial y pudo pasar al frente promediando el segundo tiempo, aunque recién pudo romper el partido en los diez minutos finales en donde dos atajadas consecutivas de Ayelén Rosalez y un gol de Rocío Campigli con el partido igualado y en doble inferioridad numérica hizo crecer al equipo de forma definitiva.

España será el primer rival de la Selección en la Main Round, el próximo miércoles 6 de diciembre a las 14hs, luego se medirá con Brasil el viernes 8 a las 11:30hs y cerrará ante Ucrania el domingo 10 desde las 8hs. Argentina comenzará esta fase sin arrastre de puntos, mientras que España y Países Bajos lo harán con 4 unidades, Brasil y República Checa con 2 y Ucrania sin puntos. Los dos primeros equipos de la Main Round clasifican a cuartos de final del Mundial.

Un gol de penal de Manuela Pizzo luego de una infracción recibida por Casasola, que desdobló y apareció en posición de pivot tras una buena asistencia de Elke Karsten -por primera vez en el Mundial en el 7 inicial-, generó buenas sensaciones en el comienzo del trascendental duelo ante Congo. Aunque ese positivo primer posicional no tuvo correlato en defensa, las africanas rápidamente llegaron al empate, y tampoco en los siguientes ataques, porque La Garra sumó pérdidas y de contraataque su rival pasó al frente.

La Selección se mantuvo en el gol a gol con los tantos de Malena Cavo y otro de Pizzo de penal, pero Congo estuvo más fino en los lanzamientos y llegó a sacar la máxima diferencia, 3:7 abajo en 11 minutos. A partir de ese instante fue todo crecimiento gradual para las de Gallardo que con más ímpetu que juego comenzaron a emparejar la historia si bien el déficit siguió pasando por la falta de aprovechamiento de las exclusiones congoleñas y una defensa que le siguió costando contactar. Giuliana Gavilán se fajó en el pivot y descontó, Karsten fue para adelante para el 5:7 y la defensa comenzó a alternar buenos pasajes para un regreso al partido que ya era un hecho.

Los buenos ingresos de Luciana Mendoza y Carolina Bono a la primera línea, una ganancia en protagonismo de Casasola para jugar el uno contra uno y un reingreso de Cavo tras justamente una lesión en la muñeca de Mendoza, le fue dando continuidad a ese crecimiento en el ataque que derivó en un parcial 5:1 para volver a pasa al frente después de 26 minutos, 14:13, aunque finalmente por detalles sería 14:15 al cierre del primer tiempo.

El arranque del segundo tiempo si sería todo un anuncio de lo que sucedería después, que sería muy positivo para La Garra en sus aspiraciones de revertir el resultado. Casasola volvió a hacer daño en penetración, Bono sumó a pie firme y Pizzo le dio continuidad a un buen pasaje en el ataque con un gol desde el extremo para dejar todo como en el comienzo.

Si bien Argentina tuvo varias chances para pasar al frente, no las pudo aprovechar y Congo siguió liderando el tablero. Pero tras un parcial 3:0 a favor y otro inmediato 0:2 y con el tablero 20 iguales llegaría el momento de quiebre del partido. Con Pizzo y Carratú afuera con 2 minutos, Rosalez atajó un lanzamiento desde el extremo, Campigli puso el 21:20 con 4 jugadoras en el posicional y Rosalez tapó otra más que cambiaría la energía de forma completa el partido.

La Garra sacó provecho de un Congo que comenzó a desdibujarse en ataque, Macarena Gandulfo fue parte fundamental del crecimiento defensivo, el equipo ganó en prolijidad y paciencia en ataque, Casasola y Bono siguieron lastimando y con un parcial 4:0 sentenció la trabajada victoria para llegar a la Main Round.

Eduardo Gallardo: «Realmente fue un partido muy difícil para nosotros, porque además teníamos en juego el pase a la Main Round del Mundial y bueno a veces los nervios juegan un mala pasada. Pero creo que en el momento más crítico que tuvimos, que fue cuando en el segundo tiempo nos quedamos con dos jugadoras menos, Ayelen Rosalez tuvo dos muy buenas atajadas que hicieron que se pueda destrabar el encuentro. Me voy contento con la actitud del plantel que nunca dejó de luchar y que se pudo acomodar casi en el final del partido para poder quedarnos con la victoria»

Micaela Casasola: «Estos partidos se destraban en los detalles y creo que es donde pudimos hacer la diferencia para ganarlo. Obviamente nos queda la espina porque lo podríamos haber destrabado mucho antes, pero no tuvimos eficacia en el ataque. En el complemento pudimos ir ajustando y sacar el partido adelante todas juntas, estoy muy orgullosa de la actitud que tuvo el equipo a la hora de ir a buscar la victoria. Como positivo de este partido me quedo con que aguantamos y nos quedamos con la victoria jugando en equipo, también que en el segundo tiempo estuvimos bien en la defensa, pero lo más importante es que pasamos nuevamente a la Main Round del Mundial que era nuestro principal objetivo y ahora tenemos que buscar un buen rendimiento en lo que queda»

Formación inicial: Marisol Carratú, Ayelén García, Malena Cavo, Micaela Casasola, Elke Karsten, Manuela Pizzo y Giuliana Gavilán.

Argentina (31:26 vs. Congo): Micaela Casasola (7), Manuela Pizzo (6), Malena Cavo (6), Elke Karsten (4), Carolina Bono (3), Giuliana Gavilán (2), Luciana Mendoza (1), Ayelén García (1), Rocio Campigli (1), Martina Romero, Lucia Dalle Crode, Macarena Gandulfo, Sofia Rivadeneira, Valentina Brodsky, Ayelén Rosalez y Marisol Carratú.

Próximo partido: Argentina vs. España – 1° fecha Main Round | Miércoles 6 de diciembre, 14 horas.