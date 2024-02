La Izquierda pide que se retire el proyecto que impulsa la derogación de la ley de IVE

El bloque de diputados de ese espacio elevó ese pedido al presidente de esa Cámara baja, Martín Menem, al argumentar que varios de los legisladores de LLA que figuran como firmantes señalaron que no acompañaron esa iniciativa.

El bloque de diputados de Izquierda pidió este viernes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el retiro del proyecto que impulsa la derogación de la ley del Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado a nombre de legisladores de la Libertad Avanza (LLA), debido a que varios de los que figuran como firmantes señalaron que no acompañaron esa iniciativa.

El proyecto fue redactado por Rocío Belén Bonacci, y fue presentado con las firmas de Oscar Zago presidente de su bloque, Lilia Lemoine, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar.

Pero la diputada Lemoine dijo que no había firmado el proyecto y señaló que pusieron su nombre porque dijo que iba a acompañar «pero que no era momento ahora y se me metió igual» y aseguró que había otros diputados que «no fueron consultados».

En una carta enviada a Menem, el bloque de izquierda señaló que tras las «declaraciones públicas de la diputada Lemoine, rechazando públicamente la autenticidad de su firma, la autora del proyecto reconoció a través de las redes sociales que tales firmas no se habían formalizado de acuerdo al procedimiento reglamentario, es decir, a través de una comunicación por la cuenta oficial de los diputados firmantes».

«Este procedimiento, que invalida la presentación, revela más premura que impericia», agregó el bloque de izquierda.

La nota fue firmada por Romina del Pla, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, y Alejandro Vilga.

«Reclamamos la anulación por parte de la Presidencia del expediente al que se dio curso indebidamente, siendo fraudulentas sus adhesiones -según declaraciones de tres de sus supuestos firmantes-, y alertamos sobre la naturaleza antiderechos intrínseca en el mismo, ya que no solo penalizaría nueva y doblemente a la las personas gestantes y a los profesionales médicos sino que además pretende disminuir la pena a quien lleve a la muerte a una persona gestante por un aborto no consentido», agregó.

La bancada de izquierda señaló que «el apuro en instalar un debate que ya fue saldado con la sanción de la Ley 27.610, como resultado de la intervención de millones de mujeres en las calles, dispuestas a defender el derecho a decidir sobre sus cuerpos, empalma con otro ataque del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que tiene a su cargo la asesoría jurídica de la Presidencia de la Nación, quien declaró «2024: año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad».

Y agregó que «como otros tantos intentos ilegítimos de imponer un retroceso a los derechos conquistados, que el oficialismo ha buscado imponer en sus escasos días de gobierno, éste también deberá fracasar».