La Legislatura de Córdoba pidió información por la caída de las burbujas

El pedido surge luego de que se confirmara vía Twitter que la Liga Nacional no desarrollaría su competencia en esa provincia.

A través de una carta, la Legislatura cordobesa pidió las información a la Agencia Córdoba Deportes pertinentes sobre la caída de las burbujas de la Liga Nacional de Básquet que iban a disputarse en las ciudades de Córdoba capital y Villa Carlos Paz, respectivamente. Se pretenden respuestas en el plazo de dos días que tengan que ver con los aspectos vinculados a esa cancelación del diez de octubre que se informó vía Twitter.

La elección de esas dos zonas de la provincia se realizó luego de que se determinaran los protocolos que el comunicado define como “de probada eficacia” para el correcto desarrollo de una competencia deportiva en este cotexto de pandemia por el Coronavirus bajo la modalidad de burbuja, que tiene como significado el poco o nulo contacto con la población no relacionada a la actividad protocolarizada.

Esa decisión fue tomada en cojunto por la Confederación Argentina de Básquet y la Asociación de Clubes el pasado 19 de septiembre. Al mismo tiempo, se habían establecido esas sedes como las encargadas de recibir los partidos de las ventanas FIBA que enfrentaban a la Argentina con los seleccionados de Colombia y Chile, que también tienen fecha para noviembre. Finalmente, ambas competiciones (LNB y las ventanas eliminatorias) no tendrán lugar en Córdoba.