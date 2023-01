La minería exportó en 2022 por US$3.857 millones, el nivel más alto desde 2012

El sector tuvo un alza significativa en las exportaciones, superando el nivel más alto desde hace una década. En el acumulado de los 12 meses del 2022, se sumaron exportaciones por 3.020 millones de dólares, lo que significó un incremento interanual del 4%.

Las exportaciones mineras tuvieron en 2022 un crecimiento del 19% con respecto al año previo y alcanzó los US$ 3.857 millones, el nivel más alto desde 2012, informó la Secretaría de Minería, a través de la Dirección de Transparencia e Información Minera.

En diciembre de 2022 las exportaciones alcanzaron los US$ 322 millones, de lo cual US$ 237 millones correspondieron a minerales metalíferos, lo que equivale al 74% del total.

En ese ítem se destacó la participación del oro con US$ 174 millones y de la plata con US$ 59 millones de dólares.

De esta manera, en el acumulado de los 12 meses del 2022, acumularon exportaciones por 3.020 millones de dólares, lo que significó un incremento interanual del 4%.

En cuanto al origen de las exportaciones, en el mes de diciembre, el 98% fue explicado por la provincia de Santa Cruz (44,6%), San Juan (22,4%), Jujuy (19,1%), Salta (7,7%) y Catamarca (4,0%). Logrando acumular estas una participación del 97,8% durante los 12 meses del año.

Las exportaciones del litio tuvieron la mayor variación interanual en los montos de exportación (220%), marcando un récord histórico en el mes de diciembre.

En donde explicaron el 23% de las exportaciones mineras totales producto de la suba de precios y el aumento en los volúmenes exportados. En cuanto al acumulado del año 2022, las ventas al exterior de litio alcanzaron los 696 millones de dólares, lo que representó el 18% de las exportaciones minerales totales. Y un crecimiento interanual del 234%.

Por su parte, los minerales no metalíferos -donde se destacaron los boratos, el ácido ortobórico y bentonita- alcanzaron exportaciones por 11 millones de dólares sumado a los US$ 3,9 millones de ventas al exterior de rocas de aplicación.

Así, durante los 12 meses de 2022, acumularon exportaciones por US$141 millones, que significó un crecimiento interanual del 10%.

En el mes de diciembre, el 74% de las exportaciones mineras argentinas tuvieron como destino a Suiza, Estados Unidos, China y Canadá por un monto total de US$239 millones, mientras que en el acumulado del año 2022 dicho porcentaje alcanzó el 66% con US$2.556 millones.

Entre los minerales exportados, a dichos 4 países, se destacó la presencia de los metalíferos que representaron el 80% de las ventas en diciembre y el 73% en los 12 meses del año, y el 27% tuvo como destino la India, Corea del Sur, Bélgica, Alemania y Japón.

