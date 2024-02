«La quita del FONID obliga a nuestra provincia a trabajar en las irregularidades del sistema educativo»

Ante la confirmación de que la Nación no transferirá a las provincias los recursos económicos correspondientes al Fondo Compensador de Desigualdades Salariales FONID y los comedores escolares, la diputada provincial de la Unión Cívica Radical Carla Zaiser explicó de qué se tratan esos fondos y aseveró que esto “obliga a nuestra provincia a trabajar en las irregularidades del sistema educativo”.

“Desde 1998 Nación transfería a las provincias el FONID que es el Fondo de Incentivo Docente, para mejorar el sueldo docente. Este Fondo no ha sido renovado por el Ejecutivo Nacional por lo tanto no lo van a enviar, dejando en el medio a los docentes y alumnos”, comenzó diciendo la legisladora.

Seguidamente alertó que “estamos ante una situación donde docentes con sueldos por debajo de la línea de la pobreza se ven afectados y los comedores escolares en riesgo” por cual indicó que es un “buen momento” para replantearse y reestructurar el sistema educativo “terminando a nivel provincial con los cargos políticos creados y designaciones que no corresponden”.

En este contexto, la radical recordó que hace tiempo realizó un pedido de informe que nunca tuvo respuestas, lo cual lamentó ya que justamente era para trabajar las irregularidades que existen dentro de Educación para lo cual es necesario saber la cantidad de docentes, horas cátedras, cantidad de escuelas en todo el territorio, etc.

“Más allá de lo complejo de la situación, de lo que estoy segura es que en esta disputa entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales el derecho a la educación debe estar garantizado por el Estado, haciendo cumplir principalmente la Ley 26.206”, cerró Zaiser.