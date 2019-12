Laguna Oca está habilitada solo para actividades recreativas y náuticas

Compartir

La Reserva de Biosfera Laguna Oca está habilitada únicamente para recreación y actividades náuticas, pero totalmente prohibido el ingreso al agua de las personas, así lo confirmó el coordinador y responsable del lugar, Daniel Tafetani, quien especificó que debido a la bajante extraordinaria del río, aún no tiene fecha la habilitación para los bañistas.

Desde el Gobierno Provincial a largo del año se realizaron trabajos de recuperación de la Reserva de Biosfera Laguna Oca, que a mediados del 2019 por la inundación quedó totalmente destruido el lugar y que actualmente con la bajante que experimenta el río Paraguay, aún no tiene fecha prevista para habilitar la temporada veraniega 2020.

«En la víspera de Navidad regamos el camino para que la gente pueda tener un camino de ingreso y egreso con comodidad. La Laguna Oca está impecable», sostuvo Tafetani, agregando que «si bien en los últimos días el río comenzó a crecer paulatinamente, aún no se colocó las mallas de seguridad y por lo tanto la gente no puede ingresar al agua».

Y agregó: «En este momento no está permitido el ingreso al agua porque realmente es peligroso por la bajante tan grande que hemos tenido en este último tiempo», reiterando el responsable del mantenimiento de la Laguna Oca, que las familias formoseñas pueden visitar el lugar para actividades estrictamente recreativas, como jugar al fútbol, preparar un asado -ya que el sector de parrillas fue totalmente refaccionado-.

Respecto de la prohibición para ingresar al agua, sostuvo que también la Policía de la provincia realiza vigilancia de las costas para mayor seguridad, y en el camino al lugar le solicitan a la gente no ingresar con bebidas alcohólicas.

Por último, consultado Tafetani por los tiempos sobre la inauguración de la temporada 2020 dijo que de seguir creciendo el río como en los últimos días se podrá colocar la malla de seguridad y «será decisión de las autoridades del Gobierno Provincial la inauguración de la temporada veraniega».

Reiterando, que están atentos a que el agua «esté en un nivel prudencial para poder bañarse».