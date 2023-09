Libres del Sur llamó a no votar a Milei ni a Bullrich, «Necesitamos un gobierno a favor del pueblo»

Antonio Nievas, referente de Libres del Sur, en contacto con este matutino fijó su postura frente a los candidatos que quedaron en pelea para las elecciones generales de octubre, y llamó a la comunidad a no votar por Patricia Bullrich y tampoco a Javier Milei por tener «propuestas antinacionales y antipopulares. «Necesitamos un gobierno a favor del pueblo».

Aseveró: «tuvimos un encuentro nacional hace algunas semanas y lo que hemos resuelto es un posicionamiento nacional con respecto a las elecciones, entendiendo que si bien no vamos como candidatos tenemos que participar políticamente, para tener nuestros votos direccionados a los intereses de los más humildes», y llamó a quienes los eligieron a que «no voten a la derecha».

«Lo que hemos resuelto en el encuentro es no votar a Javier Milei ni a Patricia Bullrich, en todo caso dejar abierto a los votos hacia Sergio Massa, Juan Schiaretti o Myriam Bregman. Entendiendo que está en peligro una situación en el país muy grave para los sectores más postergados de la sociedad, y que antes que suceda tenemos que ser claro con la sociedad», expresó.

«Escuchamos los discursos tanto de Javier Milei como el de Francisco Paoltroni, y es una situación grave para la provincia, uno de ellos es cortar la coparticipación de la provincia, por lo que alertamos a la sociedad de estos candidatos, quienes están planteando una política anti popular una economía que tiene que ver con los sectores más poderosos», afirmó el dirigente.

«Ellos quieren eliminar la educación pública, la atención en salud, y derechos otorgados que costaron mucho tiempo, plantearon llevar la jubilación a los 75 años», sostuvo.

«Están hablando de un proyecto de país que sería viable para unos pocos, el resto estaría afuera, por lo que alertamos a la sociedad, y decimos que no hay que votarlos», añadió.

«Necesitamos un gobierno que estén a favor del pueblo porque con estas personas va a ser una tragedia y están en juego nuestros los recursos del país. Lo más graves es que nos quieren hacer pelear y poner en contra del pueblo mientras ellos hacen su negociado. Tenemos que defender nuestra patria», manifestó.

Al respecto de las medidas económicas que realizó Sergio Massa sostuvo que «hay cosas que son positivas, pero no suficiente, acá se puede instrumentar una política para salir de esta situación de crisis, los planes que son tan criticados tienen que ver con proveer trabajo a la gente y para ello es necesario brindar apoyo a los pequeños y medianos productores y emprendedores, con tecnología y maquinaria».

