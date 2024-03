Liga Nacional de Básquet: Gimnasia triunfó ante Argentino con una enorme tarea de Gramajo

El tucu fue la gran figura con 27 puntos para que el Socios Fundadores delire con una buena victoria del Verde por 84 a 77 ante el Turco de Junín, que sigue sin poder ganar de visitante.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó por 84-77 a Argentino de Junín, en una nueva jornada de la Liga Nacional. El goleador del encuentro fue Iván Gramajo con 27 puntos, mientras que, en la visita, Richard Granberry aportó 16 unidades.

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores tuvo un comienzo favorable para Argentino aprovechando la poca efectividad del local para sacar un parcial de 6-0 de la mano de Richard Granberry en los primeros minutos, Gimnasia igualó el marcador (11-11) en el último minuto con el aporte de Iván Gramajo y un triple de Juan Cárdenas, pero el Turco a través de los tiros libres de Jonatan Slider se llevaría el primer cuarto 11-13.

En el segundo periodo, el conjunto patagónico tomó la delantera (16-13) gracias a un triple por parte de Guido Mariani lo que produjo el tipo muerto de la visita, pero no impidió que Gimnasia de la mano de Gramajo que, con un tiro desde mitad de cancha, logró sacar un parcial un parcial de 13-0 en los primeros minutos. A pesar de los intentos de Argentino para descontar en el marcador, el Verde con Tyrone White desde el perímetro para irse al descanso por 39-28.

Tras el entretiempo, el encuentro fue parejo por parte de los dos equipos en los primeros minutos, donde Gimnasia trató de estirar la ventaja en el marcador con White y Gerard De Vaughn, pero el conjunto de Junín no se quedó atrás y mantuvo la diferencia de once puntos. A falta de dos minutos, el Verde volvió a sacar una diferencia de veinte puntos (61-41) gracias al juego interno entre Cárdenas y De Vaughn y el aporte de Gramajo, el tercer cuarto finalizó 68-49.

Durante el último cuarto, Gimnasia continuó sacando diferencia a raíz de buenas defensas y sacando la máxima de veintitrés (72-69) pero el Turco con dos triples de Santino Romegialli y de Guillermo Aliende, volvió a ponerse en juego con un parcial de 11-0 (72-60) en la mitad del cuarto. En los últimos minutos, a pesar de los ataques de Argentino con Manny Payton a la cabeza, el encuentro se lo llevó Gimnasia por 84-77.