Los Leones y un 2023 de caras nuevas, evolución constante y una base asentada

En un año marcado por la exigencia de las competencias internacionales, Los Leones lograron su principal cometido: clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, a través de conseguir la undécima medalla de oro panamericana para la historia del hockey argentino de varones. Con vaivenes en la Pro League, tanto en temporada que se cerró en junio y que inició en el 2022, como en la comenzada en diciembre del 2023 y que culminará en 2024, tal vez la principal cuenta pendiente le quedó en el Mundial de India, disputado a principio de año y del cual no pudo llegar a las instancias de definición. Más allá de los resultados en sí, la búsqueda de generar una gran base de jugadores para la temporada que viene, se logró y, en las próximas líneas, se repasará en detalle el trayecto hasta llegar a la misma.

El camino del 2023 para la Selección comandada por Mariano Ronconi y su cuerpo técnico tuvo a la competencia mundialista que se disputó en Bhubaneswar y Rourkela como el plato fuerte del primer semestre. En el resultado final (Argentina finalizó novena), tal vez no se ven plasmados varios aspectos positivos del desenlace. Como por ejemplo, que la albiceleste jugó siete partidos entre fase de grupos, crossover y partidos por el noveno puesto y no perdió en el tiempo regular. De hecho, no cayó con Australia, quien resultara cuarto en el torneo, ni tampoco con Francia, equipo que de a poco empieza a mostrar que será animador en los próximos años (su combinado Junior fue subcampeón del mundo recientemente con varios jugadores que ya son parte de la Selección mayor). O que también fue clave para que varios del plantel sumen experiencia en un certamen de tal envergadura por primera vez, como fue el caso de Facundo Zárate, Nicolás Della Torre, Federico Monja, Juan Ignacio Catán, Santiago Tarazona, Thomas Habif, Nicolás Keenan, Tomás Domene y Lucas Toscani. Y, sobre todo, lo que se empezó a gestar y que ya venía dándose desde temporadas anteriores, una gran base para afrontar el proceso olímpico, es decir, el objetivo de la clasificación a París y aceitar el juego para llegar de la mejor forma y poder competir con los equipos top que mandan en el hockey internacional: Países Bajos, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña y Australia.

A partir de la cita en tierras indias, Ronconi optó por darle continuidad a 27 jugadores para el proceso de 2023. 27 de los cuales, hace poco anunció que solo seis fueron reemplazados por cinco nuevas caras para el 2024 (y que muchos de ellos son juveniles y ya han tenido roce con la Mayor) para conformar un plantel de 26 hockistas. Lo cierto es que, más allá de varios momentos a destacar de la evolución de Los Leones, la evolución del primer semestre del año al segundo fue notoria. Y el recambio y mix de juventud con experiencia dio sus frutos en las performance del equipo. Sin ir más lejos, en el cierre de la Pro League 2022-2023, Argentina ganó 2 de 8 partidos y finalizó octava de nueve equipos. Mientras que en el inicio de la 2023-2024 solo perdió 1 de 4, e incluso, logró llevar a Países Bajos a los penales australianos.

Sin dudas que el gran momento del año se dio en los Juegos Panamericanos de Santiago. En un escenario hostil, Argentina sacó chapa de su candidatura y favoritismo en el continente para quedarse con una medalla de oro necesaria, no solo por el boleto a París, sino también para ratificar el momento en alza del seleccionado. Los goles de Lucas Martínez y Agustín Bugallo en la final con Chile quedarán atesorados en la memoria de un equipo que sueña con más y que sabe que puede plantearse en ese objetivo cumplido, el piso para todo lo que le depara en el 2024. Por lo pronto, Ronconi sabe que tiene mucho por trabajar, con metas ambiciosas, pero ya tiene un gran primer paso ganado: una base de 19 jugadores de experiencia que complementarán a la generación futura. Estos son: Tomás Santiago, Nehuén Hernando, Agustín Machelett, Facundo Zárate, Juan Ignacio Catán, Nicolás Della Torre, Federico Monja, Santiago Tarazona, Matías Rey, Agustín Mazzilli, Thomas Habif, Agustín Bugallo, Tadeo Marcucci, Nicolás Keenan, Maico Casella, Lucas Toscani, Tomás Domene, Lucas Martínez y Tobías Martins. Cabe destacar, que en ese camino, también sufrió bajas sensibles como la ausencia definitiva de Nicolás Cicileo y Martín Ferreiro que ya no formarán parte del plantel. La juventud que le puedan aportar Iñaki Minadeo, Joaquín Toscani, Agustin Bonanno y Bautista Capurro serán fundamentales para darle esa pizca de renovación.

En cuanto a los números, el balance final del 2023 de Los Leones fue positivo. Jugaron un total de 24 partidos con 11 ganados, 8 empates (tres definiciones positivas de cinco en penales australianos) y 5 derrotas, con 89 goles a favor y 41 goles en contra. Dos jugadores tuvieron su debut máximo: Lucio Méndez Pin e Ignacio Nardolillo, ambos en Pro League. El goleador del año fue Tomás Domene con 21 tantos marcados. Sin dudas el surgido en el Jockey Club de Córdoba, actual Royal Oreé de Bélgica, fue uno de los principales baluartes en el aspecto ofensivo del equipo y de quien se deposita mucho del potencial goleador esperable el año que viene, junto al siempre contundente Maico Casella y la ratificación de Bautista Capurro.

La Pro League 2023-2024 será el próximo paso para un equipo que busca seguir subiendo peldaño por peldaño para elevar su propia vara y llegar a París 2024 con la solidez que fue encontrando. Una solidez que Argentina alguna vez logró en la camada campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, y por qué no, ésta se puede permitir soñar con hacer historia.