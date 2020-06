Luis Scola anunció su salida de Olimpia Milano y dejó abierta la chance del retiro

Compartir

Un momento particular y una noticia que genera incertidumbre. Si bien era una incógnita qué sucedería con las competencias europeas, no se esperaba que Luis Scola anunciase su salida de Olimpia Milano , pero tampoco que emitiese un comunicado en el que confirmase que no jugará en Milán ni en ningún otro equipo. Incluso, en ese anuncio dejó abierta la chance de retirarse de la actividad , lo que lógicamente, le pondría fin a su carrera en la selección y el sueño de disputar su último Juego Olímpico en Tokio 2020.

En la cuenta oficial de Twitter del club italiano publicaron una foto de Scola en la que le agradecen haber jugado allí y en ese posteo hay un link con el comunicado en el que el capitán del seleccionado argentino, de 40 años, señala: “Después de reflexionar profundamente, tomé la primera decisión con respecto a la próxima temporada. He decidido no jugar más en la Euroliga, ni en Milán ni con otro equipo. Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad, fue un año divertido en el que experimenté un buen ambiente y en el que me sentí como en casa”.

Si bien es real que para la próxima temporada Olimpia Milano estaba armando un equipo con el objetivo de coronarse en la Euroliga (Malcom Delaney, Kyle Hines) y esa exigencia, tal vez, Scola ya no la deseaba, lo que llamó la atención es la declaración del argentino respecto de su futuro, ya que hace menos de un mes, en una entrevista con Nicolás Laprovittola, en el podcast “Hola qué tal”, se animó a decir que estaría en los Juegos de Tokio .