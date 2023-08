Marcelo Tinelli enfrentó rumores de reconciliación con Paula Robles

La buena onda entre Marcelo Tinelli y Paula Robles, a 14 años de su divorcio, no es ninguna novedad. El conductor de ShowMatch y la madre de dos de sus hijos, Francisco y Juanita, firmaron los papeles de divorcio allá por el 2009 después de una década y media de pareja. Y, aunque durante mucho tiempo evitaron mostrarse juntos en público, en los últimos tiempos fueron reiteradas las ocasiones en las que se los pudo ver compartiendo momentos amenos en familia.

Lo cierto es que, este lunes, Tinelli decidió publicar en su cuenta de Instagram un video que dio lugar a rumores de reconciliación. En él se lo veía practicando running a primera hora de la mañana en compañía de su ex, que lo secundaba en su bicicleta. Y, curiosamente, acompañó el posteo con un texto que decía: “Experiencia única, increíble. Pudimos hacer 11 kilómetros. Gracias por todo Pau, por esa energía y ese amor inigualable, por darme esos dos hijos maravillosos, y por poderme hacer sentir esto de vuelta. Te amo siempre”.

Así las cosas, aprovechando la gala de fotos del Bailando 2023 que tuvo lugar en el Hipódromo de Palermo, Ángel de Brito decidió entrevistar en vivo a Marcelo para LAM y le preguntó directamente por su vínculo con Robles. Después de aclarar que no querían que lo relacionaran con ninguna de las nuevas participantes del reality que debutará el próximo 28 de agosto, Tinelli explicó: “No quiero arrancar soltero y que ya me busquen pareja. No quiero rótulos. Salí a correr con Paula y ya están diciendo que estoy con ella”.

En ese momento, el periodista le remarcó que era llamativo que estuvieran tanto juntos, que compartieran los desfiles y que, ahora, también salieran a entrenar. “¿No se puede? Somos padres presentes. Corrí a las seis de la mañana y con el teléfono, yo grabándome. Podría haber venido un chorro a afanarme, sin embargo me la fui bancando muy bien”, se defendió Marcelo.

Y recordó que ésta era una vieja costumbre de la pareja: “Con Paula nos conocimos y en el ‘96 ya empezamos medio a convivir. Y salíamos a correr juntos. Hacíamos todo ese mismo trayecto. Un día la Flaca me dice: ‘¿No querés hacerlo que yo te acompaño en la bici’? Y me pareció medio rara la propuesta, pero me pareció linda de parte de ella que es una divina y es puro amor. Y le digo: ‘Sí, dale, Flaca’”.

¿Qué hicieron después del running? “Seis de la mañana, me dice: ‘Desayunamos’. ‘¿Donde desayunamos?’. ‘En Tabac’. Entramos, no estaba Jacobo Winograd pero estaba Gustavo Sofovich en un zoom, a los gritos. Le quise dar un beso y me dijo que no porque estaba apestado, así que me puso el puño. Paula me preguntó quién era. Nos quedamos ahí tomando un café, nos sacamos fotos con los mozos y después seguí corriendo yo hasta casa. Yo me cambié y me fui al gimnasio, después ella fue al gimnasio. Ahora ya se armó un grupo de corrida para la próxima en el que estamos Juanita, Pau, yo y se sumaron Andrea Burstein y Francesca Rivero”, contó Tinelli.

Luego, cuando de Brito le preguntó si Robles estaba sola, el conductor dio a entender que alguna relación podría tener. “Nunca le pregunté. Ni yo le pregunto a ella ni ella me pregunta a mí en qué ando. Por ahí, he ido a algún cumpleaños donde ha habido algún bailarín joven que me pareció que, no sé si era novio, pero que estaba saliendo. Ella hace muchos intercambios con alemanes y con franceses”, deslizó. Y, aunque repitió que estaba solo, aseguró sobre la situación sentimental de su ex: “No es algo que me interese saber”.

