Más rechazos a la postura libertaria de «respetar la autodeterminación» de malvinenses

Las declaraciones de Diana Mondino -la economista que ocuparía la Cancillería si Javier Milei resultara presidente y quien expresó a un medio inglés que «los derechos de los isleños van a ser respetados»-, funcionarios del Gobierno señalaron que se trata de «un alineamiento ideológico con el agresor imperialista».

Funcionarios del Gobierno advirtieron este lunes que la postura de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Javier Milei, en torno a la «autodeterminación» de los habitantes de las Islas Malvinas «amenaza la soberanía nacional» e implica una «total ignorancia del régimen constitucional argentino». La polémica en torno de las declaraciones de Diana Mondino -la economista que ocuparía la Cancillería en caso de que Javier Milei gane las elecciones presidenciales- al diario británico The Telegraph sumó nuevas voces de rechazo.

En la nota con el medio conservador inglés, Mondino afirmó que «los derechos de los isleños van a ser respetados», en caso de que el líder de ultraderecha llegue en diciembre a la Casa Rosada y juzgó que «el concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo».

«Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar», agregó la economista en relación al reclamo soberano de la Argentina sobre las islas usurpadas por Reino Unido desde 1833.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona, evaluó que la postura esgrimida por la referente de LLA «amenaza la soberanía nacional» e implica una «total ignorancia del régimen constitucional argentino».

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Nacional, en las que consideró «muy graves» las declaraciones realizadas por Mondino.

«Por un lado plantea el reconocimiento a los isleños con total ignorancia del régimen constitucional argentino y, con sus afirmaciones, da lugar a un presunto derecho de autodeterminación que la Argentina y la comunidad internacional rechazan», advirtió Carmona.

El funcionario argumentó que «se desconoce así todo el esfuerzo que hizo la Argentina de negociación con el Reino Unido entre 1966 y 1982», un proceso que así «es ignorado por los representantes de La Libertad Avanza».

Carmona también apuntó que la postura de los libertarios también implica «una ignorancia de la Constitución Argentina y de las resoluciones de Naciones Unidas» y «pone en riesgo la soberanía nacional».

«Rechazamos categóricamente» esa posición, subrayó el funcionario, quien expresó que se trata de «un alineamiento ideológico con el agresor imperialista».

En la misma línea, el embajador argentino en Suiza, Gustavo Martínez Pandiani -quien es el principal asesor del candidato a la Casa Rosada del oficialista Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en materia de política internacional- apuntó que «ellos piden que se respete a los kelpers, y nosotros pedimos que se respete a los caídos», en alusión a la postura de La Libertad Avanza.

Reafirmó que «las Islas Malvinas son un territorio argentino ocupado por Gran Bretaña» y enfatizó que el reclamo soberano por las islas del Atlántico Sur «es y debe ser siempre un eje absolutamente innegociable e irrenunciable de la política exterior argentina».

Relacionado