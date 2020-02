Menor robó kiosco y luego hirió a hombre para sustraerle su amoladora: una vecina dijo que «lo conocemos desde pequeño y ahora está perdido en las drogas»

Compartir

Ayer, en horas de la madrugada, un joven de 15 años ingresó a robar a un comercio ubicado en la manzana 12 del barrio San Isidro de donde se llevó una pequeña suma de dinero; al salir de allí macheteó a un vecino que intentó evitar que se lleve su amoladora. En contacto con el Grupo de Medios TVO, Florentina -la dueña del kiosco- se mostró conmocionada y lamentó que se trata de un chico que «está solo en el mundo y perdido en las adicciones». «Necesita ayuda, yo le hablo pero no me quiere escuchar», dijo.

Al relatar lo sucedido confió: «a las 4 de la mañana yo me desperté, vine a mi kiosco y me encontré con que habían ingresado, si bien no se llevaron mucha plata para mí es una gran pérdida porque ese era mi sustento de todos los días. Se llevaron $800, no parece tanto, pero a mí me perjudica porque me cuesta ganármelos».

«A mí solo me robaron dinero, pero tengo entendido que a mi vecino le robaron y le machetearon, ahora está en el Hospital. A él le robaron una amoladora y como intentó recuperarla persiguiendo al ladrón recibió machetazos en los brazos», continuó.

Seguidamente la vecina reconoció que el agresor es un joven del barrio quien «todo el día deambula por la calle, totalmente perdido. Él es menor de edad, apenas tiene 15 años, yo lo conozco desde chiquito, lamentablemente con el pasar del tiempo se metió en las drogas».

«Cuando pasó el robo en mi kiosco yo estaba durmiendo, no escuché ningún ruido. Por suerte no me pasó nada, solo me robaron la plata, ahora el susto ya pasó. Me da tristeza lo que ocurrió porque él nunca me robó a mí, evidentemente está perdido, yo le hablé un montón, pero no me quiere escuchar», expuso en cuanto al muchacho que cometió los actos.

Y prosiguió: «él me contaba que robaba en otros lugares, yo le decía que estaba mal, que tendría que cambiar el rumbo de su vida. Está solo en este mundo y eso lo llevó a las adicciones».

Por último, tras lo sucedido, efectivos de la Policía de Formosa se hicieron presentes en el lugar para trabajar en torno al esclarecimiento del hecho.