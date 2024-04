Milei aseguró que hizo «el ajuste más grande de la humanidad» y llamó a invertir en la Argentina

El Presidente participó de la presentación de un libro vía zoom en Paraguay y aseguró que la Argentina es «un excelente caso de negocios para entrar y ganar mucho dinero»

El Presidente, Javier Milei, participó de la presentación de un libro que se realizó en Paraguay y en la videollamada que realizó aseguró que hizo el ajuste «más grande de la humanidad» en los pocos meses que lleva de Gobierno desde diciembre.

El acto del que participó Milei se realizó por la presentación de «10 lecciones para salir de la trampa populista», escrito por el conductor Eduardo Feinmann que realizó este evento en Paraguay con la presencia del mandatario de ese país, Santiago Peña.

No solo defendió sus estrategias en el plano económico, sino también reforzó sobre el concepto de «batalla cultural» y planteó que la educación pública es «una picadora de carne» para los alumnos, porque en las aulas les inculcan el socialismo.

«Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, documentado por el staff del FMI. Y no solo eso, sino que además he enviado un conjunto de reformas que la política está bloqueando», sostuvo Milei en su participación.

Además, el Presidente consideró que se intenta «el programa de reformas más grande de la historia de la humanidad, con tres ejes centrales: le devuelve libertad a la gente, promueve instituciones más pro-mercado, y va contra el robo de la política. El problema es que los políticos ladrones no quieren ceder sus privilegios en favor de las cosas que hacen bien a la gente».

«De decir que el año que viene íbamos a tener 200% de inflación, ya se empieza a hablar de que vamos a tener inflación de 30%. Los mercados lo están internalizando, los industriales y los agentes. Pero no es instantáneo», afirmó, a la vez que agregó que es posible que el país crezca «fuertemente», aún «sin las reformas estructurales».

Sobre este punto y dirigiéndose a los empresarios presentes en el auditorio, opinó que «la Argentina es un strong vibe para la inversión de largo plazo y en infraestructura. Eso se logra dándole estabilidad macro, con un compromiso pocas veces visto que hemos mostrado. Todavía hay riesgo, pero el riesgo es la contracara de tener altos retornos. Es un excelente caso de negocios para entrar y ganar mucho dinero»

El Presidente argentino también se animó a hablar sobre qué puede pasar después de su mandato al frente de la Casa Rosada: «Yo estoy acá por cuatro años, podría llegar a estar por ocho, si la gente lo quisiera. La única forma de que no quede atado esto a una sola persona es con un proceso económico y político, pero también cultural. Si hay alguien comprometido con eso, soy yo».