Murió el actor indio Irrfan Khan, conocido por “La vida de Pi”, tras sufrir una extraña enfermedad

El actor de cine indio Irrfan Khan, conocido en todo el mundo por sus papeles en “La vida de Pi” o “Slumdog Millionaire”, falleció este miércoles a los 53 años en la ciudad de Bombay, meca de la industria cinematográfica de Bollywood.

«Rodeado de amor y su familia por la que se desvivía, nos dejó para ir al cielo dejando un verdadero legado. Rezamos por él y esperamos que esté en paz», indicó la familia de Khan en un comunicado.

El actor, que alcanzó el estrellato en el cine indio y se labró una sólida carrera internacional, reveló hace dos años que sufría un tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer muy poco común. “Descubrir que he sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino hasta ahora ha sido verdaderamente muy difícil, pero el amor y la fuerza de los que me rodean y que he encontrado dentro de mí me han traído a un lugar de esperanza”, escribió en su Twitter en marzo de 2018.

Khan había sido hospitalizado esta semana en un hospital de Bombay para ser tratado de una infección en el colon.

“Irrfan tenía un espíritu fuerte, es alguien que luchó hasta el final y siempre inspiró a todo el mundo que se le acercó”, añadió en el comunicado la familia del actor, que debutó en 1988 con la icónica película de Mira Nair “Salaam Bombay”.

Khan apareció en cintas de producción internacional como “Slumdog Millionaire” (2008), “La vida de Pi” (2012), “Jurassic World” (2015), o “Inferno” (2016), además de protagonizar decenas de películas de Bollywood como “Maqbool” (2003), “The Lunchbox” (2013), “Haider” (2014), “Piku” (2015) o “Hindi Medium” (2017).

Su última aparición, estrenada pocos días antes del confinamiento en la India instaurado el pasado 25 de marzo con motivo del coronavirus, fue en «Angrezi Medium», una cinta que narra las desventuras de un empresario indio para conseguir que su hija cumpla su sueño de estudiar en Londres.

El despegue de su carrera no fue fácil. Su formación en Shakespeare y Chéjov no facilitó su entrada en la industria cinematográfica hindú, que en ese momento se centraba principalmente en la producción de éxitos de taquilla de canciones y bailes de fórmula.

Incluso cuando consiguió un papel en “Salaam Bombay” de 1988, dirigida por la debutante Mira Nair, su papel fue reducido a un cameo. Lloró durante horas cuando se enteró de los recortes, dijo a la revista India Open. “Cambió algo dentro de mí. Estaba preparado para cualquier cosa después de eso”, recordó.

El mundo de Bollywood y políticos indios rindieron tributo al icónico actor y expresaron sus condolencias en las redes sociales.

“Mi querido amigo Irfaan (sic), luchaste y luchaste y luchaste. Siempre estaré orgulloso de ti… nos encontraremos de nuevo”, lamentó en Twitter el director de cine indio Shoojit Sircar, quien dirigió a Khan en “Piku”.

Khan conscientemente dejó de lado la exuberancia tradicional de Bollywood, centrándose en las sutilezas de su oficio. Esto le permitió labrarse una carrera estelar también en Hollywood, donde colaboró con directores ganadores de un Oscar como Danny Boyle y Ang Lee y apareció en el programa de HBO “In Treatment”.

El cineasta Colin Trevorrow, que dirigió a Khan en el éxito de taquilla de 2015 “Mundo Jurásico”, describió al actor como “un hombre reflexivo que encontró la belleza en el mundo que le rodeaba, incluso en el dolor”. “En nuestra última correspondencia, me pidió que recordara ‘los aspectos maravillosos de nuestra existencia’ en los días más oscuros”, escribió Trevorrow.