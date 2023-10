Murió la conductora Patricia Lage, la ex Miss Argentina conocida como la «Xuxa Nacional»

La exmodelo, conductora y animadora infantil Patricia Lage, célebre por su ciclo El Show de Patxy, murió el domingo 15 de octubre a los 67 años. Así lo comunicó su amiga Susana Milano en las redes sociales: “Vuela alto. El cielo tendrá a la más linda Miss Argentina, modelo, conductora y pionera en la televisión”, anunció la RRPP en su cuenta de X (Twitter). Años atrás, Lage había sufrido un ACV que comprometió severamente su salud a partir de entonces.

Elegida como Miss Joven Argentina en 1973, Patricia representaría al país en Japón. Luego de aquella experiencia, que le abrió las puertas del modelaje, se luciría en pasarelas de toda Europa. “Gran parte del mundo lo recorrí cuando hacía desfiles prêt-a-porter -recordó en una entrevista con Teleshow-. Estuve en Rusia, una experiencia increíble, porque estamos hablando de otra Rusia. Viajé en la antigua flota de Aeroflot, tenía unas personas de seguridad que me decían: ‘Mire para adelante, no mire para los costados’. Llegamos a Siberia, creo que hacía 55 grados bajo cero”.

En el país, su rostro comenzaría a ser reconocido por el gran público a través de publicidades emblemáticas, como aquella de la Casa Aurora Grundig, entre otras, antes de desembarcar en la pantalla chica como conductora, ya a mediados de los 80. Primero lo hizo con La casa de Patricia, que desarrollaba de manera integral. “En ese entonces no existían mujeres productoras y conductoras al mismo tiempo, que además eran medianamente llamativas, y que habían sido modelos como yo. Entonces a veces me colocaban desde ese lugar de la chica tonta”, lamentaba.

A fines de esa década presentaría un novedoso ciclo -El Clan de Patsy, en el viejo ATC- inspirado en aquel que hacía una celebridad de Brasil: Xuxa. Todo sucedió cuando, al notar que su magazine se agotaba, Lage viajó a las playas del país vecino para despejarse. Y allí descubrió el fenómeno de la Reina de los bajitos, con quien llegó a entrevistarse.

Al regresar, y junto con Ángel Mahler, buscó emular el suceso en la Argentina. Fue un éxito popular, al punto que registró un termino inventada que quedaría arraigado en el imaginario popular, “Guachi guau”, que denota asombro, incredulidad, admiración.El Clan de Patsy -y la propia Lage- presentaba una estética similar al Show de Xuxa. Por caso, la conductora, portando bucaneras y rodeada de porristas en minifaldas, aparecía en imagen luego de descender de una nave espacial. Música estridente, muchos chicos en el estudio y baile: lo que nunca se había visto en el país, lo introdujo Patricia.

Al fin de cuentas, el fenómeno de Xuxa en Argentina se explica desde Patsy: Lage preparó el terreno para su llegada, un par de años después. Por algo la animadora brasileña y su representante, Marlene Mattos, no le vendieron el formato del programa pero sí le dieron el permiso para hacerlo, con la intención de que Xuxa lo trajera después.

Con el final de Patsy, Patricia continuó en el cable al frente de distintos envíos, siempre desdoblándose como conductora y productora. En 1994 nació su hija, Vicky. Y poco después volvió a la televisión con el ciclo Creciendo con mamá y, más adelante, Magazine Mujer. Con Mujeres de recursos -y su versión masculina: Hombres de recursos- entrevistó a diversas personalidades, desde la artista Marta Minujín a la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. Años después, Victoria tomaría la posta de su mamá al aire.