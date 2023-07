Murió Marcela Ruiz, actriz de Chiquititas, Floricienta y Perla Negra

Su fallecimiento se produjo el pasado 8 de julio y fue confirmado esta tarde por la Asociación Argentina de Actores

Este martes 11 la Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia del fallecimiento de Marcela Ruiz, actriz y directora con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro. Su muerte se produjo el pasado sábado 8 de julio. Nacida el 15 de diciembre de 1943 en la ciudad de Rosario, Ruiz tenía 79 años.

“Con gran dolor despedimos a la actriz Marcela Ruiz, quien llevó adelante una destacada trayectoria en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento de tristeza”, dice el comunicado difundido por la asociación fundada en 1919 para defender “los derechos laborales de actrices y actores”.

Marcela estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático, en el Instituto Di Tella y en la Escuela de Danzas Larrechea de Rosario. Entre sus maestros se pueden contar a Carlos Gandolfo, Joy Morris y Roberto Villanueva. Lejos de quedarse con eso, Ruiz amplió su formación en diferentes áreas como dirección, iluminación, maquillaje y escenografía.

Su último trabajo audiovisual fue en María Marta, el crimen del country, la serie emitida por la plataforma HBO Max. En su nutrida labor televisiva se cuentan participaciones en ciclos clásicos de la televisión argentina como Perla Negra, Antonella, Gasoleros, Chiquititas, Rincón de luz, Celeste siempre Celeste, Compromiso, Floricienta, Casados con hijos, Primicias, Los Simuladores, Botines, Un cortado… historias de café, El capo, Amas de casa desesperadas, El capo, Aquí no hay quien viva, Viento Sur, Todos los días la misma historia, entre muchos otros.

Su experiencia en cine también fue frondosa y formó parte de películas tales como Yo soy sola, El fondo del mar, Revancha de un amigo, Sucedió en el internado y Correccional de mujeres. En teatro actuó en numerosas obras como Nosotras que nos queremos tanto, Los visitantes de Pescado, Los guiños de Dios, Morocho y argentino y Fiesta de casamiento, entre muchas otras más.

Asimismo también se desarrolló como directora teatral. En ese rubro, presentó las obras Nunca más una sola mujer y El inmortal de la luz. Marcela también supo llevar adelante un extenso recorrido como modelo y actriz publicitaria.

Al conocerse la noticia de su fallecimiento, muchos colegas la despidieron en las redes sociales como así también seguidores de programas que aun permanecen en la memoria, como Floricienta y Los Simuladores: en esta serie co protagonizó el episodio “Los impresentables”, uno de los favoritos de los fanáticos del proyecto creado y dirigido por Damián Szifrón.

“Al principio ponía la cara cuando cantaba Tito Rodríguez. En esa época me creía la chica más linda del mundo. Empecé a trabajar en Parabrisas, pero también tuve que emplearme en una agencia de viajes y luego como secretaria de un empresario. Luego vinieron los primeros éxitos”, contaba una joven Marcela en el número de octubre de 1969 de la revista Extra. Cuatro años antes de esa entrevista, había llegado a Buenos Aires proveniente de su Rosario natal tras abandonar la carrera universitaria de Filosofía.

“Me ofrecieron hacer desnudos. Yo precisaba dinero, vivía casi a los saltos en una pensión. Como sabía que mi cuerpo no era ni es pornográfico, acepté. Hice muy buenos trabajos”, explicaba por aquel entonces sobre sus inicios en el modelaje.

