En la jornada de ayer, algunas carnicerías de la ciudad recibieron cortes cárnicos con un nuevo aumento en sus precios.

Con un impacto directo en el bolsillo de los carniceros y sus consumidores, los cortes cárnicos volvieron a aumentar este mes, luego de que el kilo de costilla de ternera quedará en los $950,00. «Los precios están prácticamente en las nubes», expresó Adrian, propietario de una carnicería al Grupo de Medios TVO.

«Tuvimos un pequeño aumento otra vez del 10% en productos cárnicos. Hace tres años con $30.000 comprábamos tres o cuatro media res hoy en día apenas compramos una media res, es un tema muy doloroso pero hay que aguantar, no nos queda otra», transmitió el propietario del local del barrio Don Bosco.

Los reiterados incrementos en los precios provocaron que los consumidores compren directamente por montos específicos. «Hoy en día los consumidores ya ni preguntan el precio, están sabiendo la realidad que tenemos a nivel nacional, los precios están prácticamente en las nubes, están insostenibles pero tratamos de hacer lo que se pueda para mantener una buena venta y mantener nuestro cartel de cliente. Hacemos una buena oferta para que la demanda no baje tanto», explicó.

Por la altura del mes y los precios, las ventas disminuyeron drásticamente, «tuvimos muy poca venta ya por el precio y este fin de semana por la fecha del mes, la gente llega con lo justo a fin de mes y ya no hay una venta que digamos que fue buena», agregó.

La repercusión de esta combinación de precios e inflación modificó la cantidad de compra de los clientes, «antes decían dame 5 kilos de costilla y si daba 5 kilos y medio no había drama, ahora es dame 5 kilos y son 5 kilos, por más que sea 100 pesos más o menos, la gente viene con lo justo, maneja su bolsillo para llegar al límite del mes», concluyó Adrian.

