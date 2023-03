«Nunca más solas, nunca más calladas»: miles de mujeres se movilizaron frente al Congreso por el 8M

En el Día Internacional de la Mujer, CABA y las principales ciudades fueron escenario de multitudinarias concentraciones en las que se reclamó por la igualdad, el reconocimiento de la diversidad y el ejercicio efectivo de los derechos, entre otras demandas

En los escenarios montados frente al Congreso como en Plaza de Mayo disertaron varias oradoras y se leyeron documentos con reclamos varios. La desconcentración comenzó lentamente después de las 19.

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, fue otra de las funcionarias que adhirió a la convocatoria. “Celebramos a las gigantas que abrieron camino y a las que vienen y ampliarán horizontes. Nos celebramos más, nos celebramos juntas. Falta un montón, ya sabemos, pero hoy nos miramos y sonreímos, un instante, porque sabemos que somos más, que lo estamos haciendo, que hay avances y retrocesos, pero que nunca más solas, nunca más escondidas, nunca más calladas”, expreso más temprano.

Otros dirigentes que se observaron en la manifestación fueron la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman, el dirigente Autodeterminación y Libertad (AyL) Luis Zamora y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Vilma Ripoll.

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, agradeció hoy a todas las mujeres que trabajan en la empresa pública “dejando huella y abriendo el camino, puertas y ventanas, a las próximas generaciones”.

“Pienso en la familia sanitarista que conocí cuando comencé la gestión, y puedo ver la capacidad de transformación que me acompañaron a generar. Cada año acompañamos a más compañeras y compañeros que se animaron a cuestionaron estereotipos de genero, prejuicios y roles establecidos. Solo con el trabajo constante y permanentemente de todas y todos, logramos desarmar brechas de genero y soñar una empresa paritaria”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, fue otra de las políticas que se hizo presente en la marcha.

Entre los reclamos que se visibilizaron durante la jornada, apareció el de organizaciones sociales que montaron una olla popular frente al Palacio Legislativo y, en ese marco, pidieron por el reconocimiento salarial de las trabajadoras comunitarias, especialmente a las cocineras de los comedores.

Según detallaron, más de 70 mil mujeres y disidencias sostienen ollas populares, comedores y merenderos de todo el país.

Al margen de los reclamos en común por los cuales se convocaron, durante la manifestación se advirtieron grupos con distinciones políticas: militantes del kirchnerismo y de la Unión Cívica Radical ocupan sus lugares frente al Congreso. También hay presencia de otros alineados con la izquierda.

Frente al Congreso se montó un escenario donde se desarrollará el acto y se leerá un documento. Se espera que haya unas 30 oradoras. Varias columnas se acercaron hacia la zona hacia las 18.

En medio de un día muy caluroso, con temperaturas que sobrepasaron los 30 grados, muchas mujeres ya las esperaban allí protegiéndose del sol con paraguas.

El otro grueso de manifestantes se dirigió hacia Plaza de Mayo, donde también se levantó un escenario y habrá un acto.

Entre las miles de manifestantes que asistieron a la movilización se observaron distintos carteles con pedidos y consignas. Varios aludieron a la violencia de género. “Feliz día va a ser el día que no falte ni una menos”, decía uno. “¿Te cansás de oírlo? Nosotras de vivirlo”, expresaba otro. “Mamá, tranquila: hoy no voy sola por la calle”, se leía en uno que sostenía una joven.

