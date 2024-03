«Papu» Gómez: rechazaron su recurso de amparo y deberá cumplir la sanción de dos años

El propio técnico de Monza relató este rechazo de la apelación del campeón del mundo, que había tenido un positivo en un control de noviembre de 2022 cuando jugaba en Sevilla.

Luego de unos meses desde oficializarse que el control antidoping positivo de Alejandro ‘Papu’ Gómez cuando jugaba en Sevilla, el campeón del mundo recibió una dura noticia con la ratificación de los dos años de suspensión luego de aquel control de la Comisión Española Antidopaje que le realizaron en noviembre de 2022.

El propio Monza, una vez se conoció la situación de su nuevo futbolista, se pronunció sobre lo sucedido al haber recibido la notificación de la FIFA a través de la FIGC. Asimismo, el club italiano informó que se encontró la presencia de terbutalina en las muestras biológicas del ex internacional argentino. ‘Papu’ Gómez alegó que este resultado se había producido debido a la ingesta de un jarabe de sus hijos sin hacer una consulta médica previa, algo que no sirvió ya que el desconocimiento no exime al deportista de saber la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Sin poder dedicarse a la práctica del fútbol desde entonces, con un breve descargo en redes, dejó todo en mano de sus abogados, si se vislumbraba a través de las redes sociales del actual campeón del mundo que se mantenía activo a la espera de conocer cuál sería su futuro.

El entrenador del Monza, Raffaele Palladino, habló en rueda de prensa acerca de la situación del jugador argentino de 36 años. “Por lo que sé, el recurso fue rechazado. Pero el club lo comunicará”, explicó el técnico italiano. Con esta resolución, el ‘Papu’ se verá apartado de los terrenos de juego durante dos años, como así aplicaba la sanción inicial en caso de que el caso acabara en contra suya.

Cabe destacar que tras fichar por el Monza, el jugador argentino llegó a jugar dos partidos durante el mes de octubre con el club italiano. Dos enfrentamientos en los que disputó 40 minutos antes de que llegara la suspensión por dopaje que le ha tenido apartado del verde desde finales de octubre del 2023.