Parte de las muestras de Laguna Yema y Los Chiriguanos dieron negativo a coronavirus

Lo confirmó el doctor Romero Bruno, aclarando que todavía no finalizaron con el procesamiento de los hisopados en las dos localidades. Consideró acertada la decisión de las comunas de retroceder a la Fase 1

Ayer, en la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el doctor Mario Romero Bruno se refirió a las medidas preventivas que adoptaron las comunas de Laguna Yema y Los Chiriguanos, tras la confirmación de los dos casos positivos a COVID-19 de personal de transporte, provenientes de la provincia de Chaco.

En este sentido, el director de Epidemiología de la provincia y del Hospital Central manifestó que se trata de dos medidas acertadas. La primera el retroceso a la Fase 1 de todas las actividades, dictándose el aislamiento total en las dos comunidades del interior provincial, y segundo, la toma de las muestras a través de los hisopados, en la búsqueda activa de casos.

Respecto a las muestras, informó que “hasta el momento, los resultados que estamos teniendo de las localidades de Laguna Yema y Los Chiriguanos son todos negativos a coronavirus” y confirmó que en el transcurso del día se estaría finalizando con el procesamiento de los estudios en el Laboratorio Biomolecular del Hospital de Alta Complejidad (HAC).

No obstante, advirtió que “igualmente el virus COVID-19 tiene un período de incubación de 14 días en los cuales una personas puede presentar los síntomas”. Por ello, hizo notar que “hasta que no tengamos el total de los estudios de los hisopados, siempre será mejor prevenir. Así que en ese sentido, me parecen oportunas las medidas sanitarias que adoptaron las municipales, y que la gente lo entiende porque sabemos que es para el bien de todos”.

Por su parte, con relación a la búsqueda activa de casos manifestó que “por lo pronto, no se identifica claramente a ninguna persona como contacto estrecho”, marcando que lo más prudente es esperar el resultado de la totalidad de las muestras.

No obstante, se mostró a favor de las medidas sanitarias adoptadas por las municipalidades de Yema y Los Chiriguanos, al señalar que “sobre todo es para dar mayor tranquilidad a la población”, y que por eso, también es fundamental reforzar el lavado de manos, el uso del barbijo y el distanciamiento social para evitar toda propagación del virus.