Perdió Cerúndolo y no quedan argentinos en semifinales de Buenos Aires

No pudo cortar la racha adversa de siete meses y una decena de torneos sin llegar a semifinales. Francisco Cerúndolo perdió en casa ante Bernabé Zapata Miralles por 6-3, 6-7 (4) y 6-3 en dos horas y 33 minutos en los cuartos de final del Argentina Open, el ATP 250 de Buenos Aires, sobre polvo de ladrillo. Fin de la aventura en su estreno siendo el N°1 de su país y no quedan representantes locales en carrera.

En su quinta participación -todas seguidas- en el ATP 250 de Buenos Aires, el torneo de tenis más tradicional de Sudamérica, el mayor de los hermanos Cerúndolo, N°30 del ranking mundial, no pudo darse el gusto de avanzar por segunda ocasión a semifinales ante su público.

En el cierre de la jornada de cuartos de final, de noche y con mucho frío para el verano argentino, Francisco Cerúndolo mostró muchos altibajos y perdió con Zapata Miralles (74°), en duelo que finalizó pasada la una de la madrugada ya del sábado. Justamente, el español venía dulce tras dar el gran golpe y eliminar en la segunda ronda a Diego Schwartzman.

En su mejor tarea en Buenos Aires, Fran Cerúndolo trepó hasta la gran final en 2021, cuando perdió ese duelo decisivo ante Schwartzman, quien esta semana le cedió en plena crisis de confianza y resultados el N°1 de Argentina en el ranking internacional.

Además de la final de 2021, el mayor de los Cerúndolo también había caído ante Schwartzman en cuartos de final de hace 12 meses. Ahora, con 24 años, otra vez no pudo sortear esa instancia y Argentina se quedó sin un jugador local entre los cuatro mejores y nuevamente no habrá campeón local.

De esta manera, se terminó la serie de seis años seguidos con por lo menos un argentino en las semifinales del ATP de Buenos Aires, ya sin esperanza de tener a un ganador. En tanto, el sábado, Carlos Alcaraz, el español N°2 del mundo, reciente líder del ranking y campeón del US Open 2022, se medirá con Zapata Miralles por un pasaje a la definición del domingo.

Apenas un título logró un jugador de Argentina en Buenos Aires en singles en los 14 años últimos y ahora la racha se extiende a 15 ediciones. Ni Fran Cerúndolo, el mejor de los anfitriones, pudo intentar la hazaña.

