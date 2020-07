Por el Día del Amigo, las ventas de bebidas alcohólicas colmaron las redes sociales

Compartir

Desde hace tiempo que las redes sociales son el lugar predilecto para vendedores y compradores de todo tipo de productos, lo que en la previa del Día del Amigo que se celebra hoy, se transformó en un lugar donde reinaron las publicaciones de venta de bebidas alcohólicas.

Ante este escenario sanitario único y donde la mayoría de las celebraciones están obligadas a ser atípicas, sin las grandes reuniones a las que estamos acostumbrados, muchos empezaron a realizar “juntadas” con amigos desde el viernes y esto fue muy aprovechado por los comerciantes que sabiendo lo que significa esta celebración, sobre todo en la juventud, se stockearon con variedades de bebidas alcohólicas y las ofrecieron a menor precio que en los demás locales, o bien, con llamativas promociones comprando desde cierta cantidad. También la modalidad “delivery” tuvo su auge ya que como rige la cuarentena obligatoria, muchos no pueden circular en determinado horario, a no ser que cuenten con el permiso obligatorio.

Ya sea a través de Instagram o Facebook, los comerciantes que buscaron sacar algún tipo de ganancia ante la complicada situación económica, venían ofreciendo durante toda la semana todo tipo de promociones para atraer a la mayor clientela posible. La comodidad que muchos brindaban era el envío a domicilio, lo que fue altamente aprovechado teniendo en cuenta que como rige una cuarentena la circulación está restringida.

Cabe señalar que en Formosa las reuniones siguen estando permitidas los feriados, sábados y domingos y es por eso que muchos grupos de amistades optaron por juntarse desde el viernes por la noche en grupos reducidos de personas, aunque también hubo una gran cantidad de fiestas clandestinas que rompieron con el aislamiento. Ante esta situación y por la denuncia de vecinos, la Policía recorrió diversos sectores de la ciudad realizando infracciones y llamados de atención a los jóvenes.

Es importante resaltar que la venta de bebidas no solo se dio en las redes sociales sino que muchos supermercados como comercios en general, viendo como una salida más, ofrecieron promociones tentadoras sobre todo en cervezas lo que fue aprovechado enormemente por la gente.

“Desde que empezó el tema de la cuarentena compramos casi todo a través de las redes sociales, sabemos que la gente busca una salida y también apoyamos eso, estoy en varios grupos y en casi todos publicaban promociones así que aprovechamos bastante, muchos incluso llevan a domicilio por un bajo costo, ya sea de 50 o de 70 pesos”, contó una joven consultada.

“Siempre nos juntamos a compartir en grupo, pero como está lo de la cuarentena y no pueden ser juntadas grandes nos dividimos y con algunos festejamos el viernes, con otros el sábado y también el domingo así que hicimos varias compras, generalmente nos juntamos a compartir un buen rato y eso va acompañado de algo para tomar”, dijo otra joven.

Otro punto que tuvieron a favor los vendedores fue el clima de verano en pleno invierno, lo que fue una excusa más para juntarse a compartir algo por la noche.

“Siempre hicimos delivery de bebidas, pero cuando comenzó la cuarentena tuvimos que parar casi un mes, después empezamos de nuevo trabajando solo en los horarios donde nos permitían, pero cada vez extendimos un poco más y como muchísima gente nos empezó a comprar también empezamos a tener promociones y por el Día del Amigo la verdad estuvimos saturados, desde el viernes que no para, tuvimos muchísimas ventas y eso nos ayudó un montón”, relató una muchacha que junto a su pareja se dedica a la venta de todo tipo de bebidas.

“Publicar en las redes sociales siempre tiene salida, hay grupos donde hay más de 5 mil integrantes y eso ayuda un montón, nos salvó en este tiempo donde no podíamos abrir nuestro local. Esto además tiene otro punto a favor y es que se expone el producto con precio y todo y eso le gusta a la gente que decide en el mismo momento si comprar o no. El tema de las bebidas siempre tiene salida y más en fechas importantes como el Día del Amigo”, expresó otro comerciante del rubro.