Por la crisis del gasoil, ya hay quiebre de stock de mercaderías en supermercados

Tal como se vaticinó, la crisis en el abastecimiento de combustibles en la región ya comienza a impactar en las actividades económicas comerciales y en algunos supermercados ya se producen quiebres de stock en algunos productos. «Hay faltante de leche larga vida y aceite», expresó Ricardo «Pilo» Cáceres, empresario supermercadista, al Grupo de Medios TVO.

«Creo que todos estamos teniendo problemas con la falta de gasoil, no es únicamente en Formosa, en el NEA o el NOA, son casi veinte provincias que están teniendo problemas con el gasoil así que eso también nos produce unos quiebres de stocks porque los transportistas no tienen como circular», agregó Cáceres.

Además de nuestra provincia, el empresario también tiene supermercados en Corrientes y Misiones en los cuales también registra inconvenientes. «Hay faltante de leche larga vida y aceite».

«El problema que tenemos todos, es el tema para camiones de larga distancia. El transporte que tiene que venir a Formosa a lo mejor no tiene gasoil para regresar, si no cargan en Reconquista, si no tienen lo mínimo para llegar a Reconquista, los camioneros no quieren venir a Formosa. Ese es el problema del quiebre de mercadería que estamos teniendo no solamente nosotros, creo que todos, los del campo también» manifestó.

En ese sentido, varios camioneros han señalado que las restricciones al momento de cargar gasoil, solo les permite adquirir unos 100 o 200 litros para su retorno al centro-sur del país.

«El cliente viene para comprar los productos que necesita y de diez encuentran siete, entonces todo eso también se nota después en la recaudación. No tenemos la cantidad de mercadería ni de marcas y productos que la gente necesita, entonces lleva la mitad, lo que encuentra», lamentó.

Otro de los efectos que se verían en la actividad económica de este rubro, es en la recaudación final al no tener todos los productos de mayor consumo disponibles en las góndolas. Sumado a ello, la inflación y futuros problemas, también harían lo propio.

«Hay cosas que no podemos dejar pasar. Hay veces que tratamos de absorber los aumentos pero un 15% es difícil no trasladar a los precios, eso también significa inflación. Aumenta todo, luz, gasoil, ahora también vamos a tener problemas de gas en julio», concluyó el empresario.

