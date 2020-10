Prorrogan hasta fin de año el no corte de servicios esenciales a beneficiarios de Esfuerzo Formoseño

Compartir

Por unanimidad, la Legislatura provincial aprobó el decreto 198/20 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial que prorroga hasta el 31 de diciembre el no corte de los servicios esenciales por falta de pago.

El miembro informante, diputado Jorge Román (PJ) indicó que se trata de un decreto “rectificatorio” por el que se evita la suspensión del corte de servicio para los beneficiarios del programa subsidio “Esfuerzo Formoseño”. “Es necesario que reconozcamos que es un año inusual, atípico”, dijo y recordó que “con el Decreto 140 se declaró la suspensión de los cortes de los servicios esenciales (agua corriente y luz eléctrica), el cual tuvo como plazo 180 días, con este nuevo decreto se prórroga hasta el 31 de diciembre de este año”.

“Es un gran beneficio para los favorecidos del programa. Es destacable la cantidad de formoseños que tienen este beneficio, hablamos de 65.000 usuarios; representa una muy buena noticia que sirve para compartirla y sostenerla”, valoró.

Osvaldo Zárate

Por su lado, el diputado de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate manifestó que el bloque acompañará la sanción de la medida, pero pidió “agrandar” el rango de beneficiarios.

“Nuestro bloque va a acompañar la extensión, porque creemos que hay mucha gente que la está pasando mal”, aseveró y añadió que “es un gran esfuerzo que hace el estado provincial y estamos de acuerdo, pero queremos proponer la adhesión de la provincial al Decreto 311/20 que incluirá a una mayor cantidad de formoseños”.

Insistió además que también resulta oportuno decir que “la Nación mandó fondos para enfrentar al Covid- 19, es decir, que provincia puede hacer frente de agrandar el rango de beneficiarios”.

Decreto 311/20

El Decreto firmado a nivel nacional al que la oposición proponía la adhesión y que finalmente fue “descartado” indica que los usuarios y usuarias residenciales que accederán a este beneficio son:

A. Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

B. Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

C. Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social.

D. Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

E. Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

F. Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.

G. Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351.

H. Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).

I. Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

De la misma forma, los usuarios y las usuarias NO residenciales que accederán a este beneficio son:

A. las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

B. las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

C. las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

D. las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

Bloque Floro Bogado

Al hacer uso de la palabra la diputada Silvia Alejandra Andraus Mateo del bloque “Floro Eleuterio Bogado” informó que votarán a favor y pidió el estudio de alguna medida económica para ampliar el rango de los formoseños que necesitan el brazo solidario del Estado.

Enrique Ramírez

Finalmente, el diputado del PRO, Enrique Ramírez enfatizó que acompañará el proyecto porque “me parece que es necesario y oportuno que aquellas personas con menores recursos puedan acceder a este beneficio, pero también aquellos que producen y tenían la posibilidad de dar empleos”.

“Nos parece muy buena la medida, pero tambien nos parece importante poner reglas claras para el día después, es decir, cómo van a pagar estos usuarios, si lo harán en cuotas o todo junto, si la deuda tendrá intereses y qué porcentaje”, dejó en claro.

Y añadió por último el legislador que “asimismonos parece relevante que se agregue a otras personas, como es el caso de aquellas que pagan ingresos brutos, que no pueden trabajar, y no solo que no se les corte la luz en su negocio sino tampoco en sus casas”.