Récord absoluto de la f1 en España: se agotaron las entradas y habrá 100.000 espectadores

«En casa siempre he hecho mis mejores carreras, siempre puntué cuando tenía auto para hacerlo. Y este año, que hay un coche para podio» dijo Carlos Sainz en el lanzamiento del Gran Pemio de España de Fórmula 1 del fin de semana del 20 al 22 de mayo proximo.

«Recuerdo ir al GP de España en 2005 y 2006, con las tribunas repletas cuando Fernando Alonso ganaba carreras. En 2010 y 2013 se volvió a llenar, pero no lo habíamos visto así desde entonces. El drivers parade es uno de los mejores momentos del gran premio», agregó. Y se prepara para una fiesta multitudinaria en Barcelona.

Independientemente de lo que suceda en el asfalto la próxima semana, será un gran premio histórico: más de 100.000 aficionados llenarán las tribunas de Montmeló como no sucedía desde hace una década.

Un bicampeón del mundo y un piloto de Ferrari son el cóctel perfecto para revitalizar el GP de España. La carrera, además, recientemente renovó con la Fórmula 1 hasta 2026 en uno de los contratos más largos e ilusionantes del actual calendario. «Cuando diseñamos las gradas temporales fuimos conservadores, recordando 2018 o 2019, pero el ritmo de ventas desde Navidad nos permitió ampliar la capacidad. Llegamos rápido al ‘sold-out’, aunque con menos capacidad de asiento que en 2006 y 2007. Como continúa la demanda, hemos sacado descuentos especiales en algunas últimas entradas de visibilidad reducida, por pilares y demás», explica Josep Lluís Santamaría, director general del Circuit, que tiene una sorpresa, «un nuevo podio más especial, que además es rojo». «Nos haría muchísima ilusión que lo pudiera estrenar Carlos», resaltó Santamaría.

