Récord agroexportador: US$19.145 millones en el primer semestre

Los agroexportadores agrupados en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) liquidaron en el primer semestre US$ 19.144.962.182, la mayor suma para ese período desde que se cuentan con registros, superando el récord anterior de enero-junio de 2021 en un 14,9%.

Las entidades informaron en un comunicado que en junio las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 3.815.369.692 dólares, que también constituyó el mejor desempeño histórico para ese mes.

La marca fue 9,84% inferior a los US$ 4.231.717.716 de mayo (el mayor nivel mensual histórico), pero a su vez superó en un 13,615 más que los US$ 3.358.404.256 de junio del año pasado.

En el monto de divisas liquidadas en la primera mitad del año influyó el incremento de los precios internacionales de las commodities agrícolas, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, dos de los principales productores de granos del planeta.

En contraposición, Ciara y CEC indicaron que en lo que va de 2022 «la exportación de granos se ha visto afectada por los efectos climáticos negativos sobre la cosecha gruesa, así como los cortes de ruta y manifestaciones de transportistas autoconvocados que impidieron el ingreso de miles de camiones a los puertos».

«Esto profundizó la capacidad ociosa de la industria de molienda de soja, que sigue trabajando con márgenes negativos aun en plena campaña gruesa», agregó, además de acotar que «los retrasos de recupero de IVA de exportación están disminuyendo la capacidad de pago del sector exportador».

Las entidades precisaron en su informe que «el total de las divisas ingresadas mensualmente quedan en poder del BCRA quienes entregan pesos, a tipo de cambio de oficial, a los exportadores para poder realizar las operaciones de compra y venta de granos en el mercado nacional».

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiesel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) citados por Ciara y CEC.

En ese sentido, destacaron que «el principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2% del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%».

«El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el Indec, fue el maíz (11%) y el tercero fue el aceite de soja (6,9%)», completaron.

Al respecto, el relevamiento de complejos exportadores de 2021 realizado por el Indec mostró a la soja en primer lugar con US$ 23.841 millones, el 30,6% del total y con un incremento del 60,4% respecto de los niveles de 2020.

El complejo maicero se ubicó en la segunda posición, con exportaciones por US$ 9.295 millones (11,9% del total) y un aumento anual del 51,1%.

En el sexto puesto se encontró el complejo triguero, que exportó el año pasado US$ 3.488 millones, el 4,5% del total de las ventas al exterior de la Argentina, con un alza del 41,2% en relación con 2020.

El complejo del girasol terminó 2021 en la décima colocación, con exportaciones por US$1.334 millones (1,7% del total) y una suba del 102,1% respecto del año anterior.

Ciara y CEC señaló en su informe que «el ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible».

