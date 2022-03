Compartir

La cuenta regresiva para el XXII° Regional del NEA ya está en marcha, el 9 y 10 de abril se juega la primera fecha. Vuelve la competencia después de dos años y algunos dolores de cabezas en la previa.

Ya se conoce el fixture de todo el torneo en sus tres categorías. Tiempo de Rugby te anticipa como será la primera fecha y como será la definición de cada una de las tres categorías.

Primera: jugarán los 8 equipos habituales, todos contra todos a dos rondas, y los cuatro primeros clasificarán a las semifinales. La primera fecha tendrá estos cruces: Regatas vs. Curne; Capri vs. Aguará; San Patricio vs. Taraguy y Sixty vs. Aranduroga.

Por su parte, el Regional B, tendrá dos zonas, la Zona A: Cataratas RC, Chaco, Pay Ubre de Mercedes e Italiana de Charata; Zona B: Tacurú, Centro de Cazadores, Caza y Pesca y Lomas. Jugarán todos contra todos a dos rondas, los dos primeros juegan semifinales.

Mientras que el Regional C, también en dos zonas, en la Zona A, Uncaus de Saenz Peña, Aborigen, Cotton de Villa Angela y Qompi; Zona B: Carayá de Eldorado, Chajá, Tortugas de Santo Tomé y Mamangá de Montecarlo. Los dos primeros de cada zona jugarán las semifinales.

En estos torneos B y C, reservado para clubes del Desarrollo los acompañarán las M2 (17 y18 años).

Será un torneo atractivo, para las tres divisiones, en Zona Campeonato, a la primera los acompañará la Intermedia como preliminar.

El 8vo de la Zona Campeonato del Regional del NEA A jugará con el primera del Regional B, por la permanencia o ascenso; el octavo del Regional B jugará con el primero del Regional C por el ascenso o permanencia.

