Salud: jornada de revisión de medidas para prevenir el dengue y vacunación en el oeste

En la comunidad originaria San Miguel, ubicada a 10 km de la localidad de María Cristina, en el oeste provincial, tuvo lugar una charla destinada a reforzar la prevención del dengue y a las que asistieron las familias lugareñas.

La doctora Irma Lottero, directora del mencionado centro sanitario, comentó que durante la jornada, el equipo de salud, recordó a los vecinos la importancia del descacharrizado para evitar que se acumulen objetos que puedan servirle de criadero al mosquito transmisor del dengue, el Aedes Aegypti.

Indicó que para ello hicieron hincapié en que la eliminación de recipientes que no se utilizan diariamente o que ya no sirven, como también el tratamiento adecuado de los que se usan todos los días (colocarlos boca abajo, bajo techo y taparlos herméticamente) “es sumamente importante para combatir al dengue”.

Y, que les recalcó a las familias, que la medida clave para la prevención “es evitar que se formen criaderos porque son los espacios y objetos donde el mosquito se reproduce, poniendo sus huevos que luego se desarrollan en varias etapas y por último nacen nuevos mosquitos”.

Respecto de eso, a doctora alentó también a mantener la higiene y el orden en las casas y en los alrededores, y a conservar los patios limpios y desmalezados.

Asimismo, se difundió la importancia del uso del repelente para evitar las picaduras, explicando que el dengue se transmite cuando un mosquito pica a una persona enferma y luego a otra sana transmitiéndole de esta manera el virus.

Sobre eso, Lottero señaló que “los agentes sanitarios mostraron como debe aplicarse el repelente, en qué horarios y cada cuanto tiempo de hacerse la aplicación”.

Por otra parte, se enseñó que otra de las medidas fundamentales es el uso del larvicida para matar las larvas de los mosquitos que se crían en los recipientes y que no pueden ser eliminados ni tapados por distintos motivos.

Para eso, se dieron las precisas instrucciones sobre los lugares específicos en los que debe ser aplicado el larvicida, la cantidad y la frecuencia con que debe ser utilizado.

Además, se aclaró que ese líquido “es muy efectivo para matar las larvas y no es perjudicial para los humanos ni animales domésticos”. Para finalizar, se entregaron folletos instructivos, repelentes y larvicidas.

Otras acciones

Por otra parte, la directora hizo notar que la charla de prevención del dengue fue realizada en el marco de los operativos sanitarios programados que el equipo del centro de salud de María Cristina efectúa cada semana recorriendo las distintas comunidades que se ubican en su área programática.

“En este caso, visitamos la comunidad San Miguel donde viven vecinos originarios y donde se hicieron también atenciones médicas y controles de enfermería para todas las edades”, expresó.

Y agregó que “asimismo se efectuó el examen prenatal que se hace periódicamente a las embarazadas y fueron aplicadas las vacunas de Calendario y COVID-19, tanto a niños como a adultos que necesitaban completar las dosis para tener sus carnets de vacunación al día y actualizados”.