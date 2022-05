San Martín volvió a vencer a Gimnasia y sacó boleto a semis de la LNB

Compartir

El Rojinegro no titubeó: arrancó encendido logrando una diferencia clave que supo aguantar durante toda la noche y terminó ganándole por 74-67 a Gimnasia. Cerró la serie por 3 a 1, y se metió en semis una vez más.

Con un gran marco de público en el Fortín, San Martín hizo valer la localía y venció a Gimnasia 74-67 para sellar el pase a semifinales. Emiliano Basabe fue el destacado con 17 puntos, escoltado por Santiago Ferreyra (14 unidades), Javier Saiz (12 tantos y 4 asistencias) y Jonatan Machuca (10 puntos y 5 asistencias).

Lo cerró en su casa. Luego del 1-1 en Comodoro la serie se mudo a Corrientes dónde los de Vadell, en los dos partidos, demostraron carácter, buen juego y superioridad sobre su rival para quedarse con el pase a semifinales. Al igual que en el tercer juego, San Martín impuso su juego durante los 40 minutos, con la defensa como estandarte, se jugó a su ritmo, sacó diferencias en el primer cuarto y lo dominó hasta el final para llevarse la victoria.

Desde los números Basabe (17), Ferreyra (14), Saiz (12) y Machuca (10) fueron los destacados en el local. Por su parte, el cubano Yoanki Mencia (18) y Sebastián Vega (16) fueron los goleadores de la visita.

En el arranque del partido ninguno de los dos equipos se encontraba preciso. Los dos intentaban imponerse pero las pérdidas e imprecisiones se hacían notar. Promediando el primer cuarto, con el ingreso de Gastón García ( 5 pts seguidos) San Martín comenzó a manejar las acciones a su ritmo y sacó diferencias en el marcador. Como en el tercer juego, los de Vadell mostraban una defensa impenetrable y con un triple de Vallejos sacó la máxima para irse al primer descanso: 24-8.

En el segundo cuarto el verde logró encontrarse con el partido. La defensa, está vez para la visita, fue la clave del parcial. San Martín ya no lograba anotar con tanta facilidad y las pérdidas estaban siendo un factor clave (10 para el local contra 6) para que los de Villagrán corran la cancha y acorten la brecha en el marcador. Mencia (8 puntos) y Vega (6 unidades) se destacaban en Gimnasia mientras que en SanMa Basabe (6 tantos) y García (5 puntos) eran los goleadores. 32-25 se fueron al descanso largo con todo por definirse.

Los primeros minutos del segundo tiempo fueron frenéticos. El partido pasó a ser gol a gol y San Martín intentaba mantener la ventaja jugando posesiones largas y anotando en la pintura mientras que Gimnasia buscaba anotar rápido con penetraciones y tiros de 3 puntos para igualar el resultado. Sobre el final del tercer cuarto, SanMa volvió a ajustar su defensa y, con 5 puntos de Machuca, volvió a sacar una diferencia considerable para los últimos 10 minutos.

Un parcial de 11 a 2, con dos triplazos incluidos, en el arranque del último cuarto le dieron una máxima de 18 a San Martín para comenzar a liquidar el partido y la serie. De todas formas, Gimansia no se rindió en ningún momento. Un triple de Vázquez a falta de 1,18 hizo que la diferencia sea de 8 y le puso algo de suspenso al final. Allí volvió a aparecer la experiencia en el rojo para cerrar el partido 74-67 y meterse en las semifinales de La Liga Nacional.

