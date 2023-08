Santa Fe no pagará el bono

Luego del anuncio del ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, la provincia de Santa Fe anunció que no pagará a sus empleados el bono de 60 mil pesos porque ya se había acordado con los gremios la aplicación de una cláusula gatillo.

El gobernador Omar Perotti consideró que el bono establecido por el Gobierno nacional «tiene mucho que ver con lo que cada uno negoció y generó en sus jurisdicciones». En ese sentido, afirmó que Santa Fe ya tenía acordado «un mecanismo frente a cualquier instancia de desfasaje de inflación como las cláusulas automáticas o gatillo para preservar el poder adquisitivo».

«Lo que se está recurriendo en algunos lugares es porque hubo discusiones salariales que no contemplaron de ninguna manera el desfasaje que se generó con la inflación y la devaluación. Acá la provincia tiene resguardadas estas instancias», aseguró el mandatario en diálogo con Radio 2.

Sobre ese mecanismo, explicó que «se tratan de establecer porcentajes mensuales que si no se alcanzan porque el índice de precios lo superó, automáticamente se liquida ese desfasaje, sean dos o tres puntos, para que se mantenga el poder adquisitivo. Es diferente a lo que se hizo en otras jurisdicciones que tienen que analizar una suma fija para acortar esa distancia o para buscar una actualización», agregó.

En esa misma línea se expresó el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, quien destacó que la última paritaria «contempló un aumento superior» a la suma fija que anunció Massa.

«En Santa Fe vamos a cumplir con el acuerdo paritario que firmamos hace diez días y que se empieza a aplicar ahora», manifestó. «En las categorías más bajas los sueldos tendrán un incremento cercano a los 40 mil pesos», detalló en LT8 Rosario.

En medio de las restricciones del Fondo Monetario y la necesidad de recuperar votos, Massa anunció el domingo por la noche una suma fija por única vez de $ 30.000 en septiembre y octubre para los trabajadores del sector privado y público con sueldos netos de hasta $ 400.000.

