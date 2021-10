Se cierra una etapa: el Chapa Retegui deja de ser el DT de los seleccionados de hockey

Compartir

Terminados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (en agosto de 2021), cámara prendida y medalla plateada en mano, Carlos Retegui, entrenador de Las Leonas lo dejó claro: tenía ganas de seguir al frente del equipo, «porque en un año tenemos el Mundial». Sabía el Chapa, el técnico más ganador del hockey argentino, que en el seleccionado femenino tenía muy buen plantel como para ir en busca de más logros deportivos. Sin embargo, este jueves en la tarde la historia cambió: la Confederación Argentina de Hockey (CAH) presidida por Aníbal Fernández anunció que «Carlos Retegui deja su cargo de entrenador» y el mismo fue ofrecido (y aceptado) a Fernando Ferrara, hoy al frente del Sub 21 femenino y del hockey pista. A juzgar por resultados, suena rara la salida de Retegui, pero solo el tiempo pondrá paños fríos y claros a la situación. La salida elegante del comunicado a eso invita. Por el bien del hockey.

La salida de Retegui es, entonces, el fin de una era. El Chapa asumió en 2009 por primera vez como director técnico de un seleccionado nacional, por caso, Las Leonas, en aquel equipo que fue un preludio del formidable que fue el de 2010 que ganó de punta a punta del Mundial de Rosario. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 consiguió la medalla plateada y ya en 2014, en función polémica de doble comando, dirigió al mismo tiempo a Leonas y Leones. Ese año consiguió dos medallas de bronce en el Mundial de La Haya, la de los varones histórica, ya que nunca se habían subido a un podio de Copa del Mundo. Con Las Leonas ganó, entre tanto, los Trofeos de Campeones de 2009, 2010 y 2012.

Al frente del seleccionado masculino consiguió en 2008 la única medalla (de bronce) en un Trofeo de Campeones para los varones y años más tarde alcanzó el logro máximo de la historia del hockey argentino: la medalla dorada de Río de Janeiro 2016. Este año, en su tercer ciclo en Las Leonas, se despide con el podio de Tokio 2020. Además, en más de una década fue head coach de los seleccionados mayores, de los seleccionados juveniles y nuevamente head coach de los mayores, lo que le daba un poder de decisión casi unánime sobre muchísimos asuntos.

El detalle de por qué el Chapa no sigue en el cargo no se dio a conocer en el comunicado y a partir de ellos surgen muchas especulaciones. Sin embargo, ello no suma a lo que pretende ser desde ahora el hockey argentino: una estructura que contemple un andar ordenado, prolijo, con criterios establecidos y que esos criterios se utilicen en todos los seleccionados. Es decir, que todos los cuerpos técnicos lo hagan en el mismo sentido, con libertad y empezando a abolir grietas. En lo posible, respetando los procesos. Y por qué no, recordando que la estructura debe ser nacional, potenciando el nivel del Interior, al día de hoy flojísimo.

Así, Fernando Ferrara resultó ser el elegido: el actual entrenador de Las Leoncitas asumirá el lugar de entrenador definitivo (fue asistente técnico del mayor). Y su nombramiento tiene otro detalle: la ex Leona Alejandra Gulla será su ayudante, con lo cual por segunda vez en la historia hay una mujer en el equipo de trabajo en un cargo técnico.

Como jugador Ferrara participó de tres Juegos Olímpicos y como DT ya tiene experiencia tras haber dirigido al seleccionado femenino de Italia durante ocho años. Como Mariano Ronconi, recientemente «renombrado» en Los Leones (nunca se aclaró esta situación oficialmente, pero Ronconi habría sido corrido por Retegui antes de Tokio, y de hecho en el banco se sentó el mismísimo Chapa), Ferrara tendrá como objetivos 2022 la Copa Panamericana y el Mundial a mitad de año. La primera es clasificatoria a lo segundo.

Soplan vientos de renovación. La era Retegui acaba de terminar y ahora el hockey argentino debe aprender a convivir sin él. La salida es silenciosa, sin estridencias, sin conferencias ni saludos públicos de sus dirigidos en todos estos años. Al menos nada de eso se advirtió hasta este viernes. Como sea, se trata de un reinicio. De un nuevo comienzo tras más de 10 años de relación.

