Según el ISEPCI, la inflación interanual ya superó el 100% en la provincia de Formosa

Aunque septiembre registró una leve baja inflacionaria, los datos de la institución marcan un 101% de inflación interanual durante el mes de septiembre para la ciudad de Formosa, por lo que vaticinan una inflación anual cercana a esos números. “Tenemos un año muy difícil”, aseguró Marcela Molina, referente del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), al Grupo de Medios TVO.

“Tenemos nuestros datos del trabajo que realizamos en los comercios de cercanía y la particularidad es que la variación mensual este mes, septiembre, fue bastante baja en comparación de un mes a otro, fue solamente un 0,97% de aumento en lo que tiene que ver con los productos de la Canasta Básica de Alimentos”, señaló Molina.

De esta manera la Canasta Básica de Alimentos, que marca los niveles de indigencia, se posicionó en los $60.711 durante el mes de septiembre para una familia tipo de 4 integrantes. Por otro lado, la misma familia necesitó $136.000 para no ser pobre, ya que fue el registro de la Canasta Básica Total.

“En este caso, en lo que fue septiembre, los productos de almacén fueron los que mantuvieron su aumento, un 0,38%; el rubro verdulería tuvo una particularidad y tuvo una baja en algunos productos, especialmente en la papa, que al menos marca una pequeña baja como por ejemplo también en la pera. Hay una realidad importante y es que nosotros nos manejamos con la misma lista con la que se maneja el INDEC”, precisó la referente del ISEPCi en Formosa.

Si bien la suba de precios en los productos de comercios de cercanía que releva el instituto no sufrió una gran variación durante el mes anterior, la inflación interanual acumulada durante septiembre del 2021 y septiembre del 2022 fue del 101%, porcentaje que podría ser la inflación del año en curso ya que aún restan 3 meses para que termine el año, indican en el informe publicado ayer.

“Nos pareció importante reflejar eso, teniendo en cuenta que en el 2022 estábamos transitando todavía la última parte de la pandemia y tenemos en la variación interanual 101% de aumento en los productos de la Canasta Básica de Alimentos. Creo que en diciembre muy claramente se va a llegar a superar el 100% de inflación ya que tenemos un año muy difícil y obviamente los aumentos de los sueldos, los programas y todos los beneficios no tuvieron ese porcentaje en el año, así que obviamente nuestro sueldo queda totalmente desvalorizado en cuanto a la inflación”, finalizó Molina.

