Situación crítica: para poder sostener los costos, piden un aumento en el precio del gas

Desde la Cámara de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (Codigas), solicitaron al Gobierno Nacional un incremento en el precio de las garrafas para sostener los costos que necesitan para operar. “Pedimos por lo menos $100 de incremento para sostener los costos porque ya no podemos ni renovar el parque automotor como exige la normativa”, explicó el presidente de Codigas, Ricardo Azar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO. Asimismo aseveró que si no se busca una solución urgente, “puede haber desabastecimiento”.

“Necesitamos una recomposición en los márgenes de la distribución, tenemos un precio de referencia que dicta el Estado Nacional, desde la vigencia del programa Hogar desde el año 2015 se viene siempre tomando un reconocimiento menor a la inflación, al punto tal de que hoy tenemos un desfasaje muy importante, perdemos 100 pesos por cada garrafa comercializada y necesitamos que se recompongan los costos, no podemos seguir más”, dijo.

Asimismo aseguró que tras esto “está la rentabilidad que necesita toda empresa, lo que pedimos al gobierno es que reacomode esta situación, desde el año 2015 a la fecha hubo una inflación acumulada de 540% aproximadamente y nos reconocieron un 230% nada más, tenemos un desfasaje enorme y eso no se puede sostener, desde el año pasado iniciamos una movilización donde le hicimos ver esto al gobierno que entendió la situación porque nosotros tenemos costos, tenemos una apertura de toda la infraestructura y la realidad es que si aplicamos la inflación hoy tendríamos garrafas de 700 o 750 pesos si acomodamos a todos los sectores porque hay otros sectores aguas arriba que también están reclamando, queremos que se busque una solución que al usuario no le afecte tanto, que a los del programa Hogar no les impacte porque ellos reciben una suba del subsidio pero también que nos permita un reconocimiento para poder seguir operando, somos 180 empresas que nuclea el sector, todas son empresas familiares que nos estamos fundiendo”.

En ese sentido aseguró que tomando como referencia una garrafa de 10 kilos, si se tiene que ajustar a valores de inflación “hicimos una estimación de que se tendría que vender hasta a 800 pesos al público y estamos muy lejos, históricamente la garrafa sale 10 dólares al valor oficial y hoy estamos muy lejos, estamos retrasando las inversiones, por ejemplo un cañón nuestro se vence a los 30 años y ya tenemos el 35% hoy en día del parque automotor vencido, tenemos que seguir trabajando pero es una inseguridad, nuestros depósitos cumplen con una normativa de seguridad muy especial, no podemos ir a la marginalidad porque no se cubren los costos, el Estado tiene que buscar una solución que permita cubrir los costos porque ellos proponen estas normativas, todas son dictadas por el Estado y también buscarle una solución al usuario y a los sectores más vulnerables que son los que sienten más los aumentos de precios”.

En la misma línea Azar aseguró que si esto sigue así “puede ocurrir un desabastecimiento, este año empezamos con los reclamos fuertes en pleno verano porque no queremos que eso ocurra, sabemos la necesidad de la gente de usar la garrafa que es un producto esencial y no queremos que eso suceda, tenemos varios años impecables en el tema del abastecimiento y no quisiéramos este año fallarle a nuestros clientes que son usuarios, sabemos que están atravesados por la pandemia y va a ser muy necesario su uso por eso queremos contar con un buen servicio, ya le estamos avisando al Estado nacional que el servicio no va a poder ser sostenido con los valores de comercialización actuales”.

Aclaró además que “la producción del gas es nacional, en nuestro país lo que es mitad de petróleo tiene un excedente que es esto del gas, tenemos el mismo problema de importación por eso nosotros conocemos los impactos en la producción, la producción es nacional pero los componentes como por ejemplo los camiones son la mayoría en dólares, tenemos neumáticos, insumos, mano de obra que es un 60% de nuestro costo. El costo de distribución se eleva, hay repuestos que no se consiguen, tampoco podemos cambiar los equipos que tenemos porque no contamos con la inversión, el gobierno nos prometió créditos blandos, por ejemplo para poner los camiones en orden hoy en día necesitamos desde 2 mil millones de pesos y no lo tenemos, esa plata es la que la distribución fue postergando y hoy ya no tenemos qué costo postergar, llegamos a una situación critica”.

“La garrafa se vende en todo el país, nosotros estamos muy preocupados porque no queremos que haya un desabastecimiento y nos preocupan los sectores más necesitados que son los que usan la garrafa, quisiéramos buscar una solución, tenemos una reunión programada para la semana que viene, las expectativas nuestras no son buenas y la verdad es que estamos muy preocupados, es una situación muy delicada para nosotros”, finalizó.

