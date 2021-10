Tabárez, sin excusas tras caer por goleada ante Argentina: «Hay que cerrar los esfínteres»

Compartir

La selección uruguaya del Maestro Tabárez no pudo en el Monumental y cayó por goleada en el duelo correspondiente a la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, aplazada desde marzo debido a la pandemia por coronavirus. La Celeste atraviesa un momento complejo dentro de la competencia ya que venía de empatar ante Colombia y cerrará su participación de octubre contra Brasil.

Sobre este tema y otros habló el entrenador charrúa en la conferencia de prensa posterior a la derrota contra Argentina, en la que admitió que el resultado fue doloroso y que los planes que se plasmaron dentro del césped no dieron el resultado que deseaba.

Al mismo tiempo, el técnico de 74 años dejó una frase llamativa cuando le consultaron sobre las preocupaciones que podría tener acerca del rendimiento del equipo y el desarrollo del encuentro: “Hay que cerrar los esfínteres”.

“Los entrenadores tejemos preocupaciones permanentes, el entrenador debe ocuparse de los problemas que podamos tener y ver cómo los solucionamos. Hay jugadores que son muy buenos en la creación que no estuvieron y no tenemos jugadores tan parejos como los tiene Argentina. De Arrasceta y Bentancur no estuvieron. Como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres, todos, y el principal es la boca. Lo único que nos puede reivindicar o seguir luchando son los resultados y a eso nos vamos a dedicar a partir de mañana”, reflexionó, haciendo alusión a que no hay excusas por el resultado que se dio en el Monumental.

“A todos nos duele, se compite para tratar de ganar, cuando uno es superado, tiene que tener la humildad de reconocerlo y también la rebeldía en los próximos partidos”, aseguró Tabárez, intentando dar vuelta la página para comenzar a pensar en el próximo duelo frente a Brasil.

“Tenemos que empezar a buscar formas de que esa lucha por los puntos pueda tener mejores resultados para nosotros. Los futbolistas lo van a seguir intentado y hay que darles las posibilidades de que obtengan buenas cosas”, agregó.

Con respecto al combinado de Scaloni, Tabárez explicó que, “Argentina en este momento ha culminado una evolución de años que le ha llevado a estabilizar su juego. Su plantel ha conquistado un título continental y a mi manera de ver el punto más resaltable del equipo es cuando encuentra espacios en el área rival”.

A pesar de la derrota, la Celeste, sin embargo, se mantiene en el cuadro de clasificados directos, como el cuarto en la tabla, detrás de Brasil, Argentina y Ecuador, que producto de su caída en Venezuela por 2-1, se mantienen con la misma cantidad de puntos (16).

