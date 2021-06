Tensión entre Fandiño y un panelista que le preguntó por sus ex parejas: “¡No sos Novaresio, mi amor!”

Compartir

Ayer por la mañana una infidencia de la cocinera Chantal Abad, invitada en el programa Es por ahí (América), conducido por Guillermo Andino y Soledad Fandiño, derivó en lo inesperado: un entredicho al aire entre dos integrantes del equipo.

Todo comenzó cuando Abad contó que había convivido con un ex y con la pareja de él. La situación pintoresca motivó a que Guido Zaffora, panelista del ciclo, indagara de manera sorpresiva a la conductora. “A mí me gustó esto que planteó Chantal con respecto a los ex… Vos, Sole, ¿te identificás con Chantu?”, disparó el periodista. Y Fandiño se la tiró afuera: “La invitada es ella. ¡No, mi amor, no sos Luis Novaresio! Que venga Novaresio”, le devolvió con ironía.

“A mí contéstame que soy tu amigo. ¿Te identificás en eso de la relación de amistad con…?”, insistió Zaffora, pero se trabó al hablar, y Soledad lo interrumpió: “¡¿Qué?! ¡¿De qué habla?!”. “Si te identificás en la relación de amistad con tus ex. ¿Podrías ser amiga de un ex?”, dijo el periodista, completando su pregunta trunca.

Aunque la consulta pareció inoportuna -en los códigos televisivos, no es lo mismo cuestionar a la conductora que a una invitada-, también es cierto que la vida amorosa de Soledad Fandiño genera curiosidad en el periodismo, habiendo sido pareja de otros famosos como Nicolás Cabré, Rodrigo de la Serna o Pablo Granados. “¡Mirá qué linda sorpresa, Guido! ¿Vos querés saber mi relación con qué ex? ¿Con alguno en particular?”, retrucó Fandiño. “No, con todos”, respondió Zaffora, ya arrepentido de su consulta.

“Yo tengo buena onda, en general, con la gente. Después, hay algunos que no volvés a ver más. De hecho, pasaron muchos años y no es que yo hablo con mi primer novio, pero tenemos amigos en común y le deseo lo mejor”, dijo la también actriz, más conciliadora. Y sin dar nombres, agregó: “Las experiencias que viví fueron lindas. Sería bueno ser amiga de todos, pero la verdad es que no mantuve amistades con mis ex a lo largo de los años”.

Si hubiera que destacar alguna relación pasada de Fandiño, sin dudas es la que tuvo con René Pérez Joglar, el rapero conocido como Residente. Es que con el ex frontman de Calle 13 tuvo a su hijo, Milo.

“Lo conocí por redes, pero no mandándonos fotos. Yo puse la frase de una canción de él y en ese momento arrancábamos a usar Twitter. Y uno no sabía bien cómo se manejaba, si se mandaba una foto, una frase… Y yo escribí una frase de un tema suyo. Y a la media hora tenía un mensaje de él, en el privado. Y yo dije: ‘¿Qué onda las redes sociales?’”, recordó Fandiño recientemente en su visita a PH: Podemos Hablar (Telefe). “¿Pero cómo lo vio? Yo mil veces escribí canciones de Calle 13 y jamás me escribió ni él, ni el hermano…”, quiso saber Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo.

“Esto nunca lo conté… pero ya fue”, comenzó la actriz con su revelación. “Yo le pregunté: ‘¿Cómo lo viste, tenés un montón de seguidores?’. Y me dijo: ‘Estaba en el avión, aburrido’. Y él estaba en una situación en la que quería escuchar cosas buenas de la gente, que le digan: ‘Huy qué buena tu música’. Y justo entró mi mensaje. Entró, miró la fotito y mandó el mensaje. Y ahí empezamos a hablar de obras de teatro, películas, series…”, se explayó.

Sin embargo, Soledad no creyó que realmente fuera Residente quien le hablaba: “Siempre fui desconfiada, no sabía si era él o el manager, un hermano o cualquier persona. Si bien tenía certificada la cuenta, nunca sabés. Entonces hablaba un poquito y lo dejaba ahí. Así pasó como un año y medio, y yo cerré mi Twitter, cuando él no tenía ni mi mail. En ese momento estábamos grabando y por ahí decían: ‘Estuviste bien’, o ‘estuviste mal’, y veía que a otros compañeros míos también los afectaba un poco. Entonces dije: ‘Esto no me gusta, chau’. Lo cerré. Y nos volvimos a reencontrar, después de un año y medio”.

