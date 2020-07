Tras mudanza de IASEP, la Dirección de Tránsito trabaja en evitar que se congestione la zona

Compartir

El licenciado Orlando Ortiz, Director de Tránsito de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que se encuentran trabajando en organizar el tránsito de la zona en la que se mudó de manera temporal el edificio de IASEP en el barrio San Miguel, para evitar generar inconvenientes en los pobladores del sector. En ese sentido, contó que delimitarán un lugar para el estacionamiento de motos y otro para el descenso de personas con discapacidad.

Habló ayer por la mañana, el primer día en el que iba a empezar a funcionar la obra social de los estatales sobre la calle Jonás Salk al 435. “Estamos desde muy temprano en el barrio San Miguel, más precisamente por la calle Jonás Salk casi Obispo Scozzina donde se ha trasladado este organismo tan importante, acá vienen muchas personas, afiliados de la obra social, estamos más que nada organizando el tránsito, esta es una calle que antes era doble mano, de la Obispo Scozzina ingresando hacia el fondo era doble mano, dejamos esa particularidad de lado para que la gente ingrese doble mano por una cuestión de ordenar más que nada la circulación de los vehículos en el barrio porque era el único acceso al barrio en cuanto a la pavimentada, ahora que se cambió el organismo, estamos con los inspectores para que se siga el mismo sentido de circulación en la Jonás Salk y evitar que la zona sea un caos, estamos desde temprano presentes con los inspectores y hay bastante gente, más que nada motos, es una cuestión que queremos seguir organizando para que no moleste al vecino porque hay que recordar que es un barrio muy particular, tradicional donde hay mucha gente viviendo, gente adulta y vemos la necesidad que se va a necesitar lugares para señalizar, delimitar zonas de ascenso y descenso para las personas discapacitadas, para los adultos mayores, todo eso venimos viendo desde temprano sobre cómo se comporta la situación en este lugar”, explicó.

Asimismo señaló que “la idea es brindar un lugar para que estacionen las motos, venimos a ver qué lugar es mejor para que las pongan, para que la gente no llene los parterres y moleste al vecino, que no rompa las veredas, acá hay mucho espacio verde, queremos buscar un lugar exclusivo para las motos, pero sin robarle el espacio para los autos porque acá vienen muchos con gente mayor, es un lugar que tenemos que empezar a organizar, por suerte están los inspectores organizando, colaborando y hablando con los vecinos para ver dónde dejan las motos así no estamos molestando mucho a la gente”.

En otro tramo de la nota, Ortiz se refirió a cómo vienen trabajando con la renovación de las licencias de conducir. “Ahora estamos trabajando en forma online con los turnos por la mañana de 8 a 12 horas, estamos viendo la posibilidad de empezar a arrancar en el horario de la tarde, estamos viendo cómo se va comportando toda esta situación muy especial que vamos viviendo, se ha flexibilizado mucho y por suerte acá no tenemos circulación viral que es muy importante lo cual permite seguir avanzando y yendo a una nueva normalidad. La idea es empezar a trabajar a la tarde como se hacía antes, por suerte en el horario de la mañana la gente está yendo mucho con sus turnos, con sus requisitos, no tenemos muchos inconvenientes, de hecho, no tenemos muchos pedidos para trabajar a la tarde porque la gente se acomodó a la mañana y hay mucho movimiento, a la tarde ya casi nada, la parte administrativa todavía no están trabajando con normalidad por la tarde”.

De la misma forma contó que continúan con los operativos de control en la vía pública y que se empezarán a intensificar por la noche. “Seguimos con los controles, si bien había mermado mucho el tránsito los controles también, pero como estamos empezando una nueva flexibilización los controles empezaron de nuevo más que nada para hablar con el vecino, informarle sobre las documentaciones que tiene que tener al día, que el centro de emisión de licencia ya abrió y la gente se puede acercar a realizar la licencia, a renovar y ponerse al día. También les recordamos todas las documentaciones que deben tener para circular”.

Para finalizar reconoció que al haber mayor movimiento de tránsito, hay mayores infracciones. “Es una cosa que va con la otra, a mayor movimiento mayores infracciones, de todas formas han mermado mucho las infracciones en este tiempo por el poco movimiento de gente que hay, estuvimos teniendo mayor movimiento, este fin de semana ha habido una circulación bastante importante, fue feriado largo, se clausuraron varias fiestas privadas, pareciera que ya estamos con normalidad, llama la atención lo que ocurre, hubo personas alcoholizadas, por eso vamos a empezar a reforzar los controles en los horarios de la noche como antes, vamos a seguir trabajando, cuando empieza el movimiento comienzan a haber estos tipos de infracciones graves que no queremos que sucedan, conducir por ejemplo alcoholizado trae muchas problemáticas y a veces lesiones graves, incluso hasta la muerte lamentablemente, eso es lo que no queremos”, culminó.