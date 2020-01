Tras reclamar, los recolectores de residuos obtuvieron incremento del 20% en sus sueldos

Compartir

Un grupo de recolectores de residuos de la zona norte, los antes denominados «carreros» se ubicó ayer por la mañana frente al edificio de la Municipalidad a la espera de tener una reunión con el Jefe de Gabinete de la Comuna, Mauricio Nadalich con el fin de plantearle un aumento en los sueldos ya que según manifestaron, desde hace un año y medio no recibían ninguna suba. Tras la reunión señalaron que se llegó a un acuerdo de un aumento del 20% en los sueldos pese a que ellos pedían un 35%.

Antes de la reunión, Ramón, uno de los trabajadores había contado que «estamos planteando una situación de la que no tenemos respuesta porque necesitamos un aumento ya que nos subieron el monotributo, de 1300 pesos que estamos pagando se fue a 2 mil pesos y Rentas también nos va a aumentar. Necesitamos soluciones porque desde hace tiempo que no tenemos nada».

Asimismo contó que «yo hago recolección de basura en Circuito Cinco pero hay personas que hacen en Lote 111, en varios lugares de la ciudad. Nosotros siempre trabajamos llueva o no de lunes a sábado, siempre cumplimos con los vecinos, si no vamos a trabajar solo es porque los camiones no se presentan ya que nosotros sí o sí vamos porque nos toman asistencia».

«Nosotros somos monotributistas, hay gente que hace 20 años está con esto y cobra el mismo sueldo, cobramos 7600 y pagamos 2 mil pesos de monotributo, lo que queremos es un aumento del 35% ya que se olvidaron un poco de nosotros, hace más o menos dos años que no nos aumentan, siempre hay para las cooperativas pero para nosotros no llega nada, hasta los vecinos nos preguntan si nos tocó el aumento, no nos llega nada», lamentó.

«Somos más de 150 personas que venimos trabajando desde hace tiempo con este sueldo, nos vamos a reunir con Mauricio Nadalich, esto no da para más, la canasta básica no funciona, nos tocó hacer esto porque no tenemos respuestas. Nosotros en ningún momento paramos el servicio, siempre vamos al diálogo por eso vinimos a hablar y ver qué se puede hacer», expresó.

Otra trabajadora dijo que «el año pasado entregamos una carta firmada por los compañeros, queríamos ver si nos podían aumentar como lo hicieron con los municipales pero todavía no hubo respuesta por eso vinimos a dialogar. Nosotros estamos encuadrados en venta de ropa, sería como comerciantes ya que no tenemos rubro, estamos desde hace más de 20 años en recolección de residuos y sí o sí trabajamos, jamás paramos el servicio».

«Queremos un aumento porque pagamos todos los impuestos que tenemos que pagar porque somos trabajadores al pie de la letra, la canasta básica está en 31 mil pesos para no ser pobre y en realidad nosotros cobramos 5 mil pesos porque nos descuentan monotributo, Rentas, sellos y demás. Nosotros no somos cooperativa, muchos creen que lo somos pero no es así», acotó la mujer.

Aumento del 20%

Tras la reunión Ramón volvió a hablar con el Grupo de Medios TVO y contó que «tuvimos una pequeña solución de un 20% de aumento que está en el contrato. Por suerte nos dieron la esperanza de que en el próximo aumento que le toque a la Municipalidad a nosotros también nos va a tocar, con esa respuesta nos vamos tranquilos».

«Una vez que se firma el contrato siempre cumplieron con el pago, nada más que esta vuelta se postergó mucho el aumento, la canasta básica aumentó el 100% y no nos alcanza, necesitamos trabajar», destacó.

Marcela Cardozo, otra trabajadora indicó que «es del 20% el aumento, por la tarde tenemos que venir a ver si vamos a poder cubrir el monto del monotributo que es del 26%, ellos van a ver con Hacienda y van a ver si nos pueden cubrir el monto del monotributo. En marzo se vuelven a aumentar a la totalidad de los monotributistas y van a ver si nos llega también el beneficio, estamos a la espera de eso también».