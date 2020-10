Un venezolano, un colombiano y dos argentinos son los nuevos jóvenes apuntados por Gallardo en River

Compartir

Linkedin Print

“El objetivo primordial de este modelo tiene como punto preponderante tener en su plantel profesional jugadores formados en la cantera del club y, en especial, si fueron formados desde el Fútbol Infantil, ya que estos jugadores tendrán el arraigo a la institución a flor de piel”. Con esa frase, Gabriel Rodríguez, histórico descubridor de cracks de la cantera millonaria, explicó en mayo de este año que uno de los ítems resaltados dentro del plan diseñado por Marcelo Gallardo para las inferiores es que para diciembre de 2021 la mitad del plantel de la Primera División esté conformado por futbolistas surgidos del club.

Durante su proceso al frente del equipo, el Muñeco hizo debutar a varios futbolistas que dejaron de ser promesas para pasar a ser realidades, como Emanuel Mammana (hoy en el fútbol de Rusia), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta (recientemente transferido a la Fiorentina). Los últimos tres, por ejemplo, fueron convocados por Lionel Scaloni para disputar las primeras dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Además de Elias López, Benjamín Rollheiser (una lesión lo alejó un tiempo de las canchas), Julián Álvarez (se ganó un lugar dentro del equipo titular a puro gol y desfachatez), Santiago Sosa y Cristian Ferreira, en el inicio de la última pretemporada también se destacaron las apariciones de Lucas Beltrán, Federico Girotti, Augusto Aguirre y Franco Petroli.

Aprovechando las ausencias de cinco jugadores afectados a sus correspondientes seleccionados (Franco Armani, Gonzalo Montiel, el paraguayo Robert Rojas, el chileno Paulo Díaz y el uruguayo Nicolás De La Cruz), sumadas a la mencionada venta de Lucas Martínez Quarta, el director técnico aprovechó los amistosos ante San Lorenzo y Newell’s para subir a cuatro jugadores que se encontraban bajo las órdenes de Juan José Borrelli en la Reserva. Ellos son Tomás Lecanda, el venezolano Thomas Guitiérrez, Tomás Castro Ponce y el colombiano Flabián Londoño.

Las nuevas apuestas

de Marcelo Gallardo

Tomás Lecanda: El marcador central de 18 años (29 de enero de 2002) tuvo su estreno con el primer equipo en el complemento del partido amistoso ante Newell’s. El defensor, que fue uno de los pilares del plantel que fue subcampeón de la Copa Libertadores Sub 20 y jugó dos partidos oficiales con la Reserva, ingresó por Augusto Aguirre.

“Es un central con mucha personalidad y buen juego aéreo. Con capacidad técnica para salir jugando. Achica bien a la espalda del volante central nuestro y anticipa bien la jugada. Y cuando tiene la pelota es clarito para jugar. Te da seguridad en el mano a mano y en el juego aéreo”. Con esas palabras lo supo describir Jorge Gordillo, quien fuera su DT en la Octava División.

El joven arrancó en el Millonario en 2010, luego de probarse como volante central, posición en la que se desempeñaba en el Club 25 mayo de Martínez. Luego, con el correr del tiempo, lo pasaron a la “cueva”. ”Tengo garra y actitud en la marca. El hecho de haber jugado de 5 me da la posibilidad de salir a cortar más arriba y anticiparme a la jugada”, expresó hace algunos años ante la página oficial del club. Fue campeón sudamericano Sub 17 con Argentina en Perú 2019.

Thomas Gutiérrez: El zaguero venezolano, pero nacionalizado colombiano, llegó a préstamo desde Deportivo Estudiantil a inicios de 2019 luego de defender la camiseta de su país adoptivo con la Sub 15 y Sub 17 (disputó el Mundial de esta categoría).

“Pienso que soy un jugador inteligente y, sobre todo, atento. La concentración es muy importante en el juego, sobre todo en la parte de atrás porque si le das una ventaja o un segundo al rival, ahí es donde te saca provecho para la acción”, se describió. Si bien el Muñeco lo subió para entrenar con los más grandes, no ingresó en ninguno de los amistosos.

El marcador central, que jugó 10 partidos con la Reserva, también formó parte del plantel del millonario que a inicios de este año cayó ante Independiente del Valle en la final de la Copa Libertadores Sub 20.

Tomás Castro Ponce: El mediocampista diestro nacido el 3 de marzo de 2001 en San Luis suele desempeñarse como volante interno o enganche. Llegó al club hace 6 años, desde la Escuela de Fútbol EFIC. El joven, que lleva disputados once partidos con la Reserva, ingresó en el complemento de la igualdad 3 a 3 ante San Lorenzo en lugar de Federico Girotti.

En febrero de 2020 disputó la Copa Libertadores Sub 20 (marcó dos goles -ante Millonarios y Libertad-) y firmó contrato como profesional a inicios de este año.

Flabian Londoño Bedoya: El oriundo de Ebéjico, Colombia, tiene 20 años (9 de julio de 2000) y llegó a River desde el Club Deportivo La Masía luego de ser observado por Gustavo Fermani en Medellín. Juega de 9 y su principal referente es Radamel Falcao García.

“Soy un centrodelantero al que le gusta estar siempre dentro el área. Me gusta tirar muchas diagonales. Tengo buen juego aéreo y manejo los dos perfiles. Soy goleador. Me gusta jugar entre los centrales rivales y también pivotar”, manifestó el atacante que reemplazó a Lucas Beltrán en la segunda parte de la igualdad 3 a 3 ante San Lorenzo en el River Camp.

Aunque algunas lesiones le hicieron perder algo de terreno, disputó cuatro juegos oficiales con la Reserva.