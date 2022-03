Una nena de cinco años era violada y golpeada por su padrastro con la complicidad de su mamá

Compartir

Una joven de 19 años y su pareja, de 21, fueron detenidos este lunes acusados de abusar sexualmente de la pequeña hija de ella desde que la nena tenía tres. La pareja fue arrestada tras una serie de allanamientos en el partido de Lomas de Zamora.

El calvario de la víctima salió a la luz gracias a la intervención de su abuela paterna, que presentó la denuncia correspondiente después de que escuchara de su propia boca los tormentos que había soportado durante casi dos años.

“La nena nos contó que le pegaban, y a su manera, que era abusada”, afirmó Silvia, la abuela, en diálogo con Diario Conurbano. La mujer sostuvo que recién decidió hacer público su caso tras la detención de los acusados para no entorpecer la investigación.

De acuerdo a la acusación, las violaciones se habrían reiterado entre los tres y los cinco años de la nena y su madre, que estaba al tanto de lo que ocurría, no hacía nada para evitarlo.

Por otra parte, la denunciante señaló que su hija también tenía a su cargo en su casa a sus sobrinas. “La justicia tiene que investigar porque quizás mi nieta no era la única víctima”, advirtió.

La causa fue caratulada como “Abuso sexual agravado por el vínculo y por ser cometido por dos personas” y tomó intervención la Unidad Funcional 9 de Lomas de Zamora.

Abuso sexual a

menores en la Argentina

El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes se da cuando un adulto los involucra en situaciones sexuales para las que los menores no están en condiciones de dar su consentimiento.

Se considera abuso aún cuando la persona adulta utilice al menor para estimularse sexualmente, haya o no haya contacto físico.

Las nenas menores de cinco años son las principales víctimas de abuso sexual y, en la mitad de los casos, los agresores viven con ella, es un familiar directo o una persona de confianza.

Si crees que un niño, niña o adolescente pudo haber sido víctima de abuso sexual, comunicate las 24 horas del día desde cualquier lugar del país al 0800-222-1717, la línea gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El abuso sexual intrafamiliar es uno de los que más se repite en torno a este tipo de maltrato, en el que un mayor de edad abusa de su vínculo parental para someter a un menor.

Muchas veces, la situación se prolonga durante años, y es mantenida en secreto también por la víctima. Desde la Red Provincial por Mujeres Libres de Violencias, una organización que busca asistir a víctimas de violencia machista, consideran que -de ignorar la situación de abuso- la madre de la niña también debe ser considerada como una víctima.

