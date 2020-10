UNaF: “Acompañamos al gobernador Insfrán en esta política sanitaria efectiva contra el COVID-19”

Compartir

Linkedin Print

“Formosa posee un estatus sanitario único en el país, ya que no tiene circulación de coronavirus y ningún fallecimiento por este virus”, subrayó el rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), profesor Augusto Parmetler.

Así lo manifestó el titular de la UNaF al poner de resalto las medidas sanitarias implementadas por la provincia, entre ellas el programa de ingreso ordenado y administrado al territorio, a la vez que repudió los ataques de medios concentrados porteños contra el gobernador Gildo Insfrán.

“Además de que estamos atravesando la difícil situación de la pandemia, los formoseños tenemos que padecer cómo los medios concentrados atacan a nuestro Gobernador, a nuestra provincia y al pueblo formoseño a través de las herramientas maliciosas que tienen esos poderosos grupos mediáticos”, reprochó.

Al resaltar las medidas sanitarias adoptadas por la provincia, desde el Consejo Integral de Atención a la Emergencia COVID-19, Parmetler aseveró: “Evidentemente, a la luz de los resultados, es una política exitosa, ya que se trata de una política sanitaria integral que incluye a toda la gestión de un Gobierno en la defensa de la vida y la salud de las personas”.

“Creo que los resultados hablan por sí solos –sostuvo categórico-. Formosa ha manejado la situación del coronavirus con muchísima organización y hoy, si bien tiene casos activos, afortunadamente no posee ningún fallecido por COVID. En efecto, es la única provincia del país que no tiene muertes por este virus que puso de rodillas al mundo”.

Ante ello, advirtió que los medios porteños “están abocados a criticar, fustigar y permanentemente tratar de menoscabar la gestión del mejor gobernador de la Argentina, el hacedor de la unidad que llevó a la Presidencia al doctor Alberto Fernández”.

Acompañamiento

A su vez, el rector Parmetler significó que “estamos contribuyendo con todo lo que podemos en esta situación de pandemia con la provincia. De hecho, cedimos las instalaciones del albergue estudiantil y el edificio del Módulo V al Consejo del COVID-19 para que se conforme un centro de aislamiento preventivo, ya que pensamos en los formoseños que están afuera de nuestra provincia, sobre todo los estudiantes, de manera que cuando retornen, lo puedan hacer de manera ordenada y segura para todos, en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado”.

“Desde la UNaF en su conjunto acompañamos al gobernador Insfrán en esta política sanitaria efectiva en la lucha contra el coronavirus”, remarcó el rector de la UNaF.

“Estamos muy contentos y conformes con todas las acciones que desarrolla el Gobierno de la provincia en materia sanitaria y desde la UNaF estamos para contribuir y colaborar en lo que se pueda”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print