Usuarios manifiestan mejoras en la frecuencia de las unidades del transporte urbano de pasajeros

Con semanas de demoras y conflictos en la prestación del servicio, usuarios señalaron que ha mejorado la frecuencia de las unidades de Crucero del Sur aunque indican que el servicio aún no es normal. «En estos momentos está funcionando bien», aseguró un usuario, al Grupo de Medios TVO.

«Desde el lunes anda bien el servicio, tarda menos, suelo tomar el 80 y 90. Ahora se está controlando un poco, antes esperaba mucho, una hora, hora y media y en las garitas no hay asiento ni nada. No creo que llegue a la normalidad de igual forma», expresó otro usuario en este sentido.

Pese a que varios usuarios de diferentes líneas indican que la frecuencia ha mejorado, lo hizo en comparación con lo que ocurría semanas atrás cuando se prestaba un servicio reducido debido a la falta de combustible.

En este sentido, otra persona acotó que «en estos momentos está funcionando bien, ojalá continúe así, se espera mucho menos, a veces más. suelo tomar el 80 y antes esperaba mucho más».

La mejora en la frecuencia de las unidades de las diferentes líneas en promedio es de 30 minutos en promedio, según indicaron los usuarios consultados por este medio. «A veces estoy 40 minutos», dijo una persona que aguardaba la línea 70.

«Mejoró ahora, viene más seguido, más o menos porque hace más de 30 minutos que estoy esperando el 30 pero he llegado a esperar dos horas. La normalidad todavía no, falta mucho», agregó otra persona en una de las paradas céntricas.

De esta forma la percepción de los usuarios del servicio es que la frecuencia volvió a ser la que se tenía antes de los conflictos de semanas pasadas que terminó con la declaración de la emergencia en el transporte por parte de la Municipalidad.

«Los domingos olvídate de salir en colectivo, ahora es un poco más frecuente pero normal no. Seguramente cuando arreglen y paguen todo lo que deben va a andar mejor, los pobres tenemos que andar en colectivo», finalizó diciendo otra pasajera.

