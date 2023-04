Vecinos autoconvocados solicitaron a la Justicia Federal que ordene el cese de corte de RN 86

Un grupo de vecinos autoconvocados se trasladaron hasta la ciudad de Formosa, para solicitar a la Justicia Federal que ordene el cese del corte de la Ruta Nacional N° 86 a la altura del Puente Paso Angelito, jurisdicción de Laguna Naineck, y es protagonizado por originarios hace más de quince días.

Comerciantes y productores agrícolas se manifestaron pacíficamente frente a la sede del Juzgado Federal portando carteles y por mesa de entrada presentaron una nota solicitando la intervención judicial en la protesta que afecta la libre circulación de miles de vecinos de la zona norte provincial.

Además, ante los medios de prensa, denunciaron que el hartazgo comunitario es evidente y anticiparon que algunos vecinos pretenden ir a confrontar a los manifestantes.

Uno de los manifestantes, delegado de la Unión de Trabajadores de la Tierra y vecino de Naineck, Bartolomé Ayala, dijo que el corte de ruta está perjudicando económicamente no solo a ellos como acopiadores, sino a los propios pequeños productores que se quedan con la cosecha en sus chacras.

Solicitó al juez federal su intervención para que se mantenga la libre circulación en RN 86, garantizando así el derecho constitucional al libre tránsito.

“Como delegado de la Unión de Trabajadores de la Tierra acopiamos fruta de los paipperos y enviamos al mercado de Avellaneda. Nos vemos terriblemente afectados por esta situación porque no podemos comercializar, se nos están echando a perder los productos en la chacra. Al pasar esto, no hay ingreso de divisas hacia los pequeños productores porque esa es nuestra fuente de vida, lo que sabemos hacer”, denunció

Consideró además que la protesta “tiene un tinte político, porque siempre estamos viendo a los mismos políticos en los cortes merodeando, es evidente la situación, no hay que ser un adivino”.

“Los formoseños no somos tontos, nos damos cuenta de lo que está pasando, no nos van a engañar así nomás. Venimos a defender nuestro derecho como productores y vecinos que somos”, insistió.

Dijo que además “la gente que está apostada en la ruta 86, cerca de la colonia aborigen, no es la que quiere trabajar, como comercializadores tenemos un grupo de la colonia aborigen, gente muy trabajadora, se levantan temprano para trabajar, en empaque y cosecha, y así se ganan su plata”.

Por su parte, Mabel Madrid, vecina de Laguna Naineck, comerciante que debe viajar periódicamente a Laguna Blanca, pidió que “el juez federal haga su trabajo, porque sabemos que esto es un delito federal, donde tiene competencia Gendarmería Nacional exclusivamente”.

La mujer pidió a la Justicia celeridad y denunció que el día miércoles se “estaba preparando” un enfrentamiento entre vecinos para ir desde Laguna Blanca y desde Laguna Naineck para enfrentar al corte.

“Estamos hartos porque esto es algo sistemático. Ellos no son víctimas de nada, son muy vivos y seguramente hay otros más vivos que los utilizan, aquí la Justicia tiene que investigar quiénes son los autores intelectuales que fogonean el corte”, consideró y agregó que “los originarios se sienten impunes, empezaron a cobrar una especie de peaje para pasar, lo hacen frente a los efectivos de Gendarmería”.

Finalmente, el concejal Ignacio Godoy, quien acompañó a los vecinos, señaló que “la situación es casi caótica, el malhumor social es importante, van más de 15 días de esta situación, prácticamente nos toman de rehenes a los vecinos de Laguna Blanca y Laguna Naineck”.

El legislador comunal manifestó su sorpresa de que “no haya una resolución por parte del Juzgado Federal para levantar el corte, están violando un derecho constitucional” y aclaró que la presencia en Formosa fue totalmente pacíficamente, con el único objetivo de poner en conocimiento al fuero federal de que debe actuar con rapidez.

