Verónica Lozano reveló qué sintió cuando le hicieron el hisopado para saber si tenía coronavirus

Tras los nuevos casos positivos de COVID-19 en el programa de Lizy Tagliani, El precio justo, Telefe decidió que Cortá por Lozano dejara de hacerse desde el estudio. Como medida preventiva, Verónica Lozano y cuatro de sus panelistas fueron sometidos al hisopado y, desde el miércoles, salieron al aire cada uno desde su casa.

Más tranquila, luego de conocer el resultado negativo en el test al que se sometió Verónica Lozano y sus compañeros, tras la ola de casos positivos que se dio en Telefe, la conductora reconoció que todo el proceso fue duro. “Es horrible primero la fantasía de que te va a doler. La verdad, quiero aclarar que no duele, solo es un poquito molesto, a mi me dio como un picor”, comenzó relatando.

“Te introducen un hisopo bien largo. Uno en una narina, después en la otra. Ahí sentí como un malestar, como cuando te pica mucho los ojos o como cuando las chicas nos depilamos las cejas que nos entra a picar la nariz. Después vino el hisopado en la garganta. El procedimiento dura menos de un minuto y es angustiante”, continuó Lozano.

“Llegué a casa y mi hija Antonia me dijo ‘Hola, no quiero que duermas conmigo porque ella se pasa de cama, quiero que duermas sola’… porque a veces ella se pasa de cama. Y si bien soy de personalidad positiva, pensé que era un gran riesgo si yo estaba contagiada y lo que eso implica. Así que es bastante angustiante”.

“Hoy me llamaron del canal y al conocer el resultado fue una alegría y compartir que todo el equipo están en excelente condiciones, más allá de que faltan compañeros y compañeras hisopar”,aseveró Lozano, sobre esta experiencia que le tocó vivir en carne propia.

El único integrante del panel que estuvo en el estudio fue el periodista Mauro Szeta, ya que también es parte de El noticiero de la gente, programa que se emite antes que el magazine. “No estoy acostumbrada a salir desde casa, así que más temprano estuve chequeando con la producción que todo estuviera bien. Este es el programa número 97 de esta pandemia”, dijo la conductora el miércoles cuando tuvo que hacer la emisión desde su domicilio a la espera del resultado que finalmente dio negativo.

Apenas se confirmó el primer caso positivo de un integrante de El precio Justo, Telefe se ocupó de hacer testear a todo el personal y a los invitados, que como medida preventiva también fueron sometidos a un aislamiento hasta que estén los resultados. Rodolfo Barili y Cristina Peréz confirmaron también en la edición del noticieron del miércoles por la noche que sus tests también dieron negativo.