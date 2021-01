Ante la llegada de Pietragalla, formoseños realizaron protesta frente a Casa de Gobierno

Compartir

Formoseños realizaron ayer antes del mediodía un bocinazo y banderazo en avenida 25 de Mayo y Rivadavia en el marco de la llegada a Formosa del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien arribó para constatar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos teniendo en cuenta las acciones impulsadas en nuestra provincia para frenar el avance del coronavirus.

En el lugar se aglomeraron decenas de personas para ser escuchadas por Pietragalla Corti y luego se trasladaron hasta Casa de Gobierno donde se manifestaron con golpes de ollas, aplausos y canticos frente a la gran presencia policial que rodeada el edificio.

“Estamos acá para reclamar por nuestros derechos, ni la lluvia ni la Policía nos van a correr de acá; tuvimos que sacar permisos de circulación para que no nos hagan problema”, dijo un joven al Grupo de Medios TVO.

Por su lado, la concejal capitalina Gabriela Neme quien se encontraba en la manifestación frente a Casa de Gobierno dijo que “no tenemos información de nada, como siempre hay falta de transparencia. Hice un pedido para reunirme con él como víctima de persecución política y de violencia policial, me confirmaron que se va a comunicar conmigo y espero que así lo haga, que no sea un engaño”.

“Espero que Pietragalla Corti escuche el reclamo de Formosa, de los aislados, de los clorindeses, de las comunidades originarias. Esto no va para más, no se puede volver con un relato”, aseveró la edil.

“Tengo que esperar a que me llamen, no tengo confirmación, por eso vinimos hasta Casa de Gobierno, la idea es que me reciba en la calle o en una oficina junto a Insfrán y González, no le tengo miedo a nadie, lo que tengo que decir es la verdad de los formoseños”, dejó en claro.

Finalmente, según se pudo saber, para hoy el funcionario nacional tiene pautadas reuniones con organismo de derechos humanos locales, dirigentes opositores y con integrantes del bloque de diputados provinciales de la UCR. Tras esas actividades, ofrecerá una conferencia de prensa.

El secretario aseguró que respondió a “todos los pedidos de reuniones” que le solicitaron, en relación a los comentarios compartidos en las redes sociales por la concejal Neme.

