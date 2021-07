Aseguran que no hay un plazo de caducidad para la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

Compartir

El médico infectólogo Julián Bibolini, explicó ayer en la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que las vacunas no tienen caducidad una vez aplicadas.

“Vencen los productos médicos, alimenticios, etcétera; tienen un tiempo de utilización ya que posteriormente se contaminan o pierden su efectividad”, marcó el especialista, y a la vez, subrayó que “una vez que me aplico la vacuna no se vence dentro de mi cuerpo –ya la utilicé- no se me va vencer, ya cumplió su efecto. Ahora, si no se aplica esa dosis y ese medicamento queda almacenado sin utilizarse ahí sí se puede vencer como cualquier otro medicamento”.

Cabe señalar que no existen ensayos en los que se hayan estudiado los distintos intervalos interdosis, por lo que las afirmaciones respecto al “vencimiento” son especulaciones. A ello, se debe recordar que la segunda dosis de todas las vacunas contra el COVID-19 refuerzan la respuesta inmunológica y la hacen más duradera, generan una respuesta inmune en las personas y la vacunación con dos dosis brinda una protección muy alta frente a la enfermedad grave, hospitalización y muerte.

Pacientes graves

Finalmente, el doctor Bibolini se refirió “al grupo de personas con mala evolución, ya sea por sus factores de riesgo, la edad o el virus”, detalló que “son 118 los pacientes en una Unidad de Terapia Intensiva” y adelantó que –posiblemente- los números de las terapias no bajarán debido al “aporte de nuevos casos del interior provincial”.

