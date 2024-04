Aumento de los senadores: Milei lo sabía

El fuerte aumento de las dietas que se votaron los senadores en el Congreso sigue generando polémica. Ahora, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sumó un nuevo capítulo: reveló que el presidente Javier Milei ya sabía desde el día anterior que se votaría ese proyecto.

«El día anterior me avisaron que iba a haber un aumento de la dieta de los senadores. Yo se lo hice saber al Presidente y el Presidente dio instrucciones al bloque nuestro para que no suceda, para que votara en contra», contó Francos en una entrevista con radio Mitre.

Francos se comunicó con el mandatario y le contó sobre lo que votarían los senadores en la Cámara alta. «Dijo que si lo votaban los hacía crema públicamente», le afirmó a Clarín una alta fuente de la Casa Rosada sobre la reacción de Milei.

El Presidente fue muy duro contra los senadores que votaron a mano alzada y sin debate el fuerte aumento que llevó sus dietas $ 7,2 millones bruto, lo que con los descuentos les dejará en mano más de $ 4,5 millones. «Se los advirtió, lo hicieron y los expuso», dijo la misma fuente. Poco había pasado de la votación cuando Milei apuntó contra los senadores. «Así se mueve la casta», lanzó Milei en X, y después compartió varios mensajes con críticas al radical Martín Lousteau.

Además, destacó que “los únicos que votaron en contra” fueron los de La Libertad Avanza, aunque luego añadió que otros “dentro del bloque de Juntos por el Cambio” también se habían manifestado en contra de la suba de dietas. “Nobleza obliga”, acotó.

En rigor, en la votación quienes se opusieran debían alzar su mano para hacer saber su posición sobre el proyecto. Ninguno de los senadores lo hizo. Al justificar el accionar de Milei, Francos insistió que, pese a las críticas, «más que dar instrucciones para que legisladores se opongan y expresar su rechazo, más que eso no podía hacer».